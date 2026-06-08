為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「攤友會」245學長姐經驗傳承 高雄攤車輔導計畫6/10啟動

    2026/06/08 11:05 記者王榮祥／高雄報導
    青年局「高雄青年攤車品牌輔導計畫」開設免費培力課程，去年課程包含品牌行銷與定位、短影音社群經營、攝影、財務、法律知識等主題，協助青年創業者強化品牌經營能力。（青年局提供）

    青年局「高雄青年攤車品牌輔導計畫」開設免費培力課程，去年課程包含品牌行銷與定位、短影音社群經營、攝影、財務、法律知識等主題，協助青年創業者強化品牌經營能力。（青年局提供）

    高雄青年攤車品牌輔導計畫今年邁入第四屆、6月10日起開放報名，除提供最高2萬5千元輔導費、專業顧問諮詢及培力課程，更首度推出「攤友會」機制，透過245攤「學長姐」經驗傳承，全面升級品牌營運實力與市場競爭力。

    青年局長林楷軒表示，攤車是目前最具彈性的微型創業型態，全台首創的攤車輔導計畫正是陪伴創業者站穩市場的關鍵推手。

    他提到青年局除提供創業輔導資源、顧問諮詢服務及培力課程等多元機制，也積極媒合品牌參與市府大型活動及特色市集，拓展市場通路與曝光機會，協助品牌逐步累積鐵粉與口碑，最終朝向實體展店、連鎖加盟、通路寄售等多元營運模式穩健發展。

    青年局說明，今年計畫新增「攤友會」交流機制，邀請前三屆優秀品牌與本屆新進品牌深度對談，透過學長姐分享創業歷程、市場經驗及經營心得，促進品牌間資源串聯與合作，讓青創夥伴在品牌升級與市場拓展的路上，擁有最強大的後盾與創新啟發。

    計畫相關資訊將於6月10日公布於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，受理時間自6月10日至7月1日下午5時截止，7月20日公告結果，詳情可至青年局官網，或洽詢輔導專線（07）799-5678分機2385。

    「今晚不關燈・2026高雄跨年青創市集」吸引大批民眾參與，成為青年品牌展售商品、拓展客群的重要舞台。（青年局提供）

    「今晚不關燈・2026高雄跨年青創市集」吸引大批民眾參與，成為青年品牌展售商品、拓展客群的重要舞台。（青年局提供）

    青年局攤車輔導計畫開設商品攝影培訓課程，由講師親自指導學員拍攝技巧，協助提升品牌視覺呈現與行銷成效。（青年局提供）

    青年局攤車輔導計畫開設商品攝影培訓課程，由講師親自指導學員拍攝技巧，協助提升品牌視覺呈現與行銷成效。（青年局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播