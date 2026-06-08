「攤友會」245學長姐經驗傳承 高雄攤車輔導計畫6/10啟動

青年局「高雄青年攤車品牌輔導計畫」開設免費培力課程，去年課程包含品牌行銷與定位、短影音社群經營、攝影、財務、法律知識等主題，協助青年創業者強化品牌經營能力。（青年局提供）

高雄青年攤車品牌輔導計畫今年邁入第四屆、6月10日起開放報名，除提供最高2萬5千元輔導費、專業顧問諮詢及培力課程，更首度推出「攤友會」機制，透過245攤「學長姐」經驗傳承，全面升級品牌營運實力與市場競爭力。

青年局長林楷軒表示，攤車是目前最具彈性的微型創業型態，全台首創的攤車輔導計畫正是陪伴創業者站穩市場的關鍵推手。

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他提到青年局除提供創業輔導資源、顧問諮詢服務及培力課程等多元機制，也積極媒合品牌參與市府大型活動及特色市集，拓展市場通路與曝光機會，協助品牌逐步累積鐵粉與口碑，最終朝向實體展店、連鎖加盟、通路寄售等多元營運模式穩健發展。

青年局說明，今年計畫新增「攤友會」交流機制，邀請前三屆優秀品牌與本屆新進品牌深度對談，透過學長姐分享創業歷程、市場經驗及經營心得，促進品牌間資源串聯與合作，讓青創夥伴在品牌升級與市場拓展的路上，擁有最強大的後盾與創新啟發。

計畫相關資訊將於6月10日公布於青年局官網「高雄青年攤車品牌輔導計畫專區」，受理時間自6月10日至7月1日下午5時截止，7月20日公告結果，詳情可至青年局官網，或洽詢輔導專線（07）799-5678分機2385。

「今晚不關燈・2026高雄跨年青創市集」吸引大批民眾參與，成為青年品牌展售商品、拓展客群的重要舞台。（青年局提供）

青年局攤車輔導計畫開設商品攝影培訓課程，由講師親自指導學員拍攝技巧，協助提升品牌視覺呈現與行銷成效。（青年局提供）

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