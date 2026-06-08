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    首頁 > 生活

    高虹安宣布明年好孕補助2萬 提高生育津貼至6萬

    2026/06/08 11:00 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市生育支持再升級！高虹安宣布明年推好孕補助2萬元並提高生育津貼至6萬元。（圖由市府提供）

    竹市生育支持再升級！高虹安宣布明年推好孕補助2萬元並提高生育津貼至6萬元。（圖由市府提供）

    面對少子女化挑戰，新竹市長高虹安今宣布，明年推出「好孕補助」計畫，每位孕婦最高將可獲得2萬元補助，並將生育津貼由現行每胎3萬元提高至每胎6萬元。

    高虹安說明，目前規劃中的「好孕補助」計畫，每位孕產婦可獲得1萬4000元補助金，使用範圍涵蓋孕期及產後所需的治裝費、孕期營養品、哺乳用品及嬰幼兒用品等支出，協助家庭因應迎接新生命所增加的各項開銷。若結合現行「好孕專車」車資補助，孕產家庭可獲得的整體補助金額最高可達2萬元，進一步減輕孕期及產後照顧負擔。

    她指出，市府已於市府內部會議拍板定案，規劃於116年度將生育津貼由現行每胎3萬元提高至每胎6萬元，期盼透過更具力道的經濟支持，降低家庭迎接新生命的負擔，鼓勵市民安心生育。

    她強調，提高生育津貼與推動好孕補助，是市府打造友善育兒環境的重要一環。近年市府持續推動育兒津貼、托育補助、公共托育資源擴充及各項友善育兒措施，從懷孕、產後到育兒階段提供全方位支持，協助年輕家庭降低養育壓力。

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