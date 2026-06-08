陽明交大打造「訊號魔鏡」 解決手機訊號變弱問題

陽明交大電信工程研究所副教授余俊宏（持證書者）帶領團隊研發新型通訊技術，讓訊號不再撞牆消失，正式取得專利。（圖由陽明交大提供）

手機訊號突然變弱、走進室內就收不到訊號，是許多人日常生活的共同經驗。國立陽明交通大學電信工程研究所副教授余俊宏研發一項新型通訊技術，利用「可重構智慧表面裝置（RIS）」如同一面能主動導引訊號的「訊號魔鏡」，讓訊號不再撞牆消失，反而是讓牆面變成傳球的隊友，讓網路變得又快又穩。

這項技術已正式取得專利，研究團隊認為，可重構智慧表面技術未來有望應用於5G、6G以及新一代衛星網路發展，並為智慧城市與物聯網相關應用提供新的通訊解決方案。

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余俊宏表示，在人手一機的時代，穩定且高效率的無線通訊已成為基本需求，但訊號在傳輸過程中經常受到牆壁、建築物或環境障礙物影響，導致收訊品質下降。這項專利技術的核心，就是透過創新的智慧表面技術，把訊號精準反彈到手機上，有效減少訊號延遲與干擾，更能在複雜環境中維持穩定連線品質，可大幅提升多使用者同時連線時的通訊品質。

研究團隊指出，RIS可安裝在室內牆面、天花板、大樓外牆、玻璃帷幕、廣告看板等位置，也能搭載於無人機上。透過智慧表面技術，系統可即時判斷訊號來源與使用者所在位置，將原本可能被阻擋或散失的訊號重新導引至手機或其他裝置。

余俊宏形容，這項技術就像一面智慧魔鏡，不再讓訊號碰到牆壁後消失，而是把原本的障礙物轉變成協助傳遞訊號的媒介，讓訊號能更有效率地抵達使用者端。

研究團隊表示，透過精準反射與導引訊號，不僅能降低訊號延遲與干擾，也能提升多名使用者同時上網時的通訊品質。未來在人潮密集的車站、演唱會、大型展演活動等環境，都有機會改善網路壅塞與收訊不穩定的問題。

除了無線通訊應用外，這項技術也可結合衛星通訊系統使用。研究團隊指出，透過智慧反射機制，可將衛星訊號更精準地傳送到地面使用者，有助改善偏遠地區及災害應變情境下的訊號覆蓋不足問題，提升通訊服務的可靠性與即時性。若未來應用於偏鄉地區，將有助提升網路服務品質，進一步縮短城鄉數位落差，對緊急救援、遠距醫療及偏鄉教育等領域也具有應用潛力。

陽明交大電信工程研究所副教授余俊宏帶領團隊研發新型通訊技術，讓訊號不再撞牆消失，已正式取得專利。（圖由陽明交大提供）

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