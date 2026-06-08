守護阿里山日出之路 祝山林道完成汛期整備

嘉義林業分署逐段進行祝山林道排水溝清理，提升排洪效率。（嘉義林業分署提供）

颱風與豪雨季節即將來臨，面對山區強度增加的強降雨挑戰，農業部林業及自然保育署嘉義分署超前部署，已經全面完成「祝山林道」的汛期整備作業。透過高標準的預防性維護，不僅大幅提升林道的防護力，更要確保每位慕名前來觀賞阿里山日出的遊客，以及園區接駁車輛的通行安全。

嘉義分署指出，祝山林道位處海拔2000公尺以上的高山區，地形與氣候特殊。每逢颱風或豪雨來襲，強降雨往往會挾帶大量的落葉、枯枝與土砂沖入排水系統。一旦溝渠發生阻塞，雨水就會溢淹至路面，甚至造成路基掏刷等嚴重問題，直接威脅到旅客與接駁車的行車安全。

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為防患未然，嘉義分署除每月的例行林道巡查，更加強林道全線進行全面性巡檢，重點關注各側溝、橫向排水溝及集水井的功能，並透過開口工程徹底清淤與雜物排除。透過系統性盤點，確保排水系統在颱風豪雨期間能發揮預期效能，大幅提升排洪效率，維持日出之路暢通無阻。

嘉義分署表示，山區氣候瞬息萬變，提醒遊客來訪前應密切留意氣象預報資訊，雨季期間若遇下雨，進入林道務必注意足下安全。在完善的防災準備下，歡迎民眾走進山林，安心享受森林氣息與阿里山日出的感動。

祝山林道重點排水溝檢查，確保排水系統暢通。（嘉義林業分署提供）

祝山林道經徹底清理，確保排水系統暢通。（嘉義林業分署提供）

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