高雄67歲婦讀書路超坎坷 抗癌逆境求學終圓夢國中畢業

67歲顏翁梅雀求學之路坎坷，努力抗癌仍堅持完成學業，終於圓夢國中畢業。（高雄市教育局提供）

高雄市林園高中國中進修部67歲學生顏翁梅雀，因從小家境清苦，小學畢業就去當女工，想回學校讀書一直是她的夢想，4年前罹患乳癌更讓她堅決圓夢，即使飽受化療、電療的折磨仍不放棄，今年終於如願畢業並獲得模範生表揚，她的生命故事，在畢業典禮上感動全校師生。

上學對顏翁梅雀而言一直很艱難，12歲那年，甫國小畢業的她為了分擔家計與照顧弟妹，尚未達法定工作年齡，便拿著表姐的身分證掩護進工廠當女工，將求學機會讓給弟妹。她的弟弟後來一路勤奮向學，甚至赴美攻讀研究所，返台後於大型保險公司任職，弟弟始終感念姐姐的犧牲，直言「我的人生，是姐姐『讓』出來的。」

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18歲時，顏翁梅雀才有機會進入國中夜校補讀學業，卻在國三時因懷孕而休學。之後她靠著賣麵養家，一年365天幾乎全年無休，把青春歲月全數奉獻給家庭。

4年前，顏翁梅雀原想陪伴孫兒北上求學、照顧孫兒起居，卻發現自己得了乳癌，她第一次認真思考「自己是否也能為自己活一次？」於是，在歷經乳癌化療與電療後，選擇進入林園高中國中進修部就讀，重新追尋未完成的求學夢。

然而命運考驗並未停止。癌症在她國三寒假悄然復發並骨轉移，導致她兩度髖骨骨折，短短3個月內動了3次手術。長期疼痛與化療副作用日夜折磨著她，更因化療再度掉髮，但即使如此，顏翁梅雀仍心心念念想著回學校上課，從未放棄完成學業的夢想。

上週五畢業典禮當天，顏翁梅雀在家人的陪伴下，坐著輪椅、帶著笑容上到頒獎台，在全場掌聲與祝福中接受模範生獎項，堅毅不屈求學的精神，深深感動在場所有師生。

顏翁梅雀說，感謝老師與同學們一路以來的關心與協助，讓她能夠克服年齡與病痛帶來的挑戰，一圓求學夢，「每次走進教室都充滿期待，也是她人生最快樂的事情。」

女兒顏加菁說，母親自從進入補校後，整個人都變了，「她的字變漂亮很多，也變得很愛學習、很期待上課。」母親雖然歷經許多人生磨難，但這3年過得非常快樂，有像家人一樣沒有血緣的同學們和老師們滿滿的關愛，真的做到快樂學習的目標。

回憶顏翁梅雀第一天到校報到時，讓進修部主任邱齡嬅印象深刻。當天下著傾盆大雨，顏翁梅雀全身濕透，才走幾階樓梯便喘不過氣，急忙解釋自己因乳癌剛做完化療，體力尚未恢復。當時原以為她可能撐不過1個月便會休學，沒想到她一路堅持至今，而且從一開始錯字連篇、文句不通，到如今已能文通字順、遣詞用句自然流暢，畢業還當選模範生，令人敬佩。

校長陳冠璋表示，顏翁梅雀阿嬤勇敢面對與克服的求學精神，為同學的學習楷模，她讓大家重新看見教育真正的力量，不只是知識的傳遞，更是生命彼此照亮的過程。

顏翁梅雀一生奉獻給家庭、求學路坎坷，在67歲之際，終於讀完國中課業順利畢業。（高雄市教育局提供）

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