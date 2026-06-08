AI也要考試？中研院講堂揭開LLM能力檢測

中央研究院「中研講堂」前進高雄市鳳山高中，邀集AI、永續農業及民主思辨等不同領域學者與學生交流，吸引超過500名師生及民眾參與。（圖由中研院提供）

中央研究院「中研講堂」前進高雄市鳳山高中，以「面對未來的提問與選擇」為主題，邀集AI、永續農業及民主思辨等不同領域學者與學生交流，吸引超過500名師生及民眾參與。

第一場講座由中研院資訊科學研究所副研究員黃瀚萱主講「AI也要考試：如何測量大型語言模型（LLM）的能力？」她以學生熟悉的ChatGPT為例，當題目從數學或知識問答轉向寫詩、創作故事等開放性任務時，傳統只有標準答案的評分方式已不適用，近年發展出「由AI評分AI」（LLM-as-a-Judge）的新趨勢。此外，研究人員也會設計各種陷阱題，檢驗AI的推理能力與誠實度，因為AI有時會產生看似合理卻不正確的答案。

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黃瀚萱提醒，面對日益普及的AI工具，認識AI運作的原理並且瞭解AI的長處與侷限，以能在未來與AI共存的時代中，做出更適切的判斷。

中研院副秘書長林怡君致詞表示，學者的研究工作就是不斷對世界提出問題、尋找方法並追求真理，而這些研究往往源自生活需求或對未來的想像。她勉勵學生保持好奇心與思辨能力，將想像中的未來一步步實現。

第二場講座由農業生物科技研究中心特聘研究員葉國楨主講「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」。葉國楨指出，極端氣候事件頻繁發生，正逐步改變人們熟悉的生活環境，也對農業帶來挑戰；面對氣候變遷與資源有限等問題，科學家正透過生物科技、基因編輯及永續耕作等方式，培育更能適應環境變化的作物，其中基因編輯技術可更精準調整作物特性，協助農業在產量、環境及市場需求間取得平衡。

第三場講座則由人文社會科學研究中心研究員曾國祥主講「你真的自由嗎？——民主社會中的選擇、限制與責任」。曾國祥從早餐、飲料及手機型號等生活經驗出發，引導學生思考自由與選擇的意義，許多選擇受到社會結構、文化期待及權力關係影響，自由不只是擁有選擇權，更包含理解自身處境、做出判斷及承擔後果的能力，他並引用哲學家漢娜．鄂蘭提出的「平庸的邪惡」概念，提醒學生在民主社會中應保持批判思考與反思能力。

中研院資訊所副研究員黃瀚萱主講「AI 也要考試：如何測量大型語言模型（LLM）的能力？」。（圖由中研院提供）

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