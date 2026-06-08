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    首頁 > 生活

    助青年不被AI取代 朴子就業中心推「職涯特選套餐」

    2026/06/08 10:32 記者林宜樟／嘉義報導
    朴子就業中心規劃職涯成長課程，協助青年面對AI科技帶來的挑戰。（朴子就業中心提供）

    朴子就業中心規劃職涯成長課程，協助青年面對AI科技帶來的挑戰。（朴子就業中心提供）

    6月畢業季來臨，在AI科技浪潮下，許多青年對數位轉型產生焦慮，為協助青年在數位時代中找到定位，提升無法被科技取代的核心競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心於6月推出「職涯特選套餐」服務，提供「前菜：諮詢探索」、「主餐：職缺媒合」及「特調甜點：政府津貼」，陪伴青年強化即戰力，勇敢築夢啟航。

    朴子就業中心規劃職涯成長課程，協助青年發掘AI無法複製的人性優勢與軟實力，第一場於6月9日下午1點至5點在東石鄉立圖書館辦理「人生任務啟動：阿德勒職涯行動計畫」，由職涯諮詢師廖偉志帶領青年探索自我特質與優勢，建立清晰職涯目標；第二場於6月26日下午1點至4點在嘉義縣人力發展所辦理「慢工凝聚美感，漆藝映照人生」，邀請漆藝達人陳瑩珊分享從興趣發展為專業、進而成功創業的歷程。

    為協助青年卡位優質職缺，6月共辦理5場線上及實體徵才活動，3場線上徵才分別為6月1日至15日「東石海之夏工讀生」、6月16日至21日「台塑企業聯合徵才」、6月22日至28日「嘉義長榮文苑酒店」；另有2場實體徵才活動，分別為6月17日「職達成功『皂』就未來」及6月18日「快樂FUN暑假」暑期工讀現場徵才。

    朴子就業中心主任張春美表示，勞動部推動「投資青年就業方案第二期」，提供多項就業促進措施，15至29歲未就業且初次尋職青年參加「支援青年就業計畫」，可領取每月6000元尋職津貼，最高1萬8000元；若順利就業並符合規定，合併獎勵最高可領4萬8000元；失業滿6個月以上青年可透過「青年職得好評計畫」接受職涯諮詢與履歷優化服務，穩定就業滿90日後可領取3萬元尋職就業獎勵金；相關資訊可洽朴子就業中心05-3621632。

    朴子就業中心6月推出「職涯特選套餐」服務。（朴子就業中心提供）

    朴子就業中心6月推出「職涯特選套餐」服務。（朴子就業中心提供）

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