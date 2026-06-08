台南六塊寮排水治理工程達95％ 防汛全面到位

新順橋下游右岸闢設容量3600立方米應急滯洪池可削減新順橋上游洪峰流量。（台南市政府提供）

備戰今年汛期，台南市府推進「六塊寮排水治理工程（一工區）」，工程進度已達95%，順利將阻礙水流的瓶頸段安慶橋打除，更於周邊完成闢設應急滯洪池，堤後抽水機組也已全數安裝到位，全面完成防汛整備。

六塊寮排水系統流經台南人口密集區與工業區，過去因部分河道斷面不足、橋樑底高程過低，每逢豪雨水流宣洩不及導致水位壅高，造成周邊區域積淹水，市府爭取中央經費7.2億元、自籌1.3億元，針對六塊寮排水一工區下游進行治理改善。

請繼續往下閱讀...

水利局指出，一工區工程的重點在於大幅擴大排水效能，過去新順橋下游水道寬度及安慶橋周邊水道寬度僅約10至15公尺，通洪斷面積不足，本次工程將兩岸護岸拓寬，於右岸培安路下施作雙孔箱涵，並拆除安慶橋。整體而言，一工區通洪斷面積大幅增加達約80%，排洪量獲得顯著提升，從根本解決水流宣洩不及的壅高問題。

水利局說明，六塊寮排水另一瓶頸段為北安路上新順橋，改建工程目前仍在設計中，工程團隊於新順橋下游右岸緊急闢設了應急滯洪池，能容量3600立方米，降低下游河道的排水負擔。

此外，在主河道水位高漲時，內水無法順利重力排出而導致社區積水，水利局提前部署，在安豐六街與興安路等周邊，全面完成堤後2台0.3CMS抽水機組的安裝與測試。抽水設備能在水位達警戒標準時第一時間啟動，將內水抽排至六塊寮排水主線，有效防範內澇問題。

水利局補充，正積極協調台電進行電桿遷移與下地作業，整體一工區工程預計將於今年6月底前全面完工。

安慶橋拆除後通水斷面暢通有助排洪。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法