台東森林公園漲價虧更大 縣府改回免費並拆除「萬里長城」

台東森林公園改免費入園。（記者黃明堂攝）

台東森林公園從免費入園到收30元門票，年收入曾達1千萬元，但因入不敷出，去年大漲到80元後，收入及遊客均大減，縣府已緊急喊停，近日改回免費入園，並著手拆除被戲稱「萬里長城」的圍籬。

縣府農業處長許家豪說，最早森林公園收取30元門票時，年收入最高可達將近1000萬元，當時是期盼公園能自負盈虧；疫情爆發後，這幾年的門票收入非常低，雖然去年曾將門票調高至80元以求平衡，但評估後發現即使漲價仍無法解決虧損。考量到近年縣府的統籌分配稅款增加、自有資源調配較為自由，且考量到森林公園是台東市民與觀光客高度聚集的地方，因此決定全面免收門票。

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森林公園門票的轉折，被縣議員簡維國質疑評估失準，並指去年調高票價至80元時，曾規劃讓加入TT-Push的數位縣民免費入園，藉此吸引外地客加入，此一想法頗佳，為何最終放棄？許家豪對此坦言，經過評估發現，會加入TT-Push的族群相對固定，而許多搭乘遊覽車到訪的觀光客多為年長者，根本不會下載與操作相關應用程式，為了讓來到台東的遊客有更好的遊憩去處，最終決定全面開放免費入場以容納更多觀光客。

過去為了收費而在活水湖與森林公園交界處設置的鐵圍籬。許家豪表示，目前已指示森林公園將該處大門全時段打開，並且針對兩園區交界處道路不平或存有阻隔物的部分，已經陸續著手移除，確保兩邊動線能夠順暢通行。

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