新竹縣3處科技執法7月上路 注意勿貪快、禮讓行人

新埔鎮中正路為市區主要幹道，而楊新路則是往來竹北市、田新與照門、桃園楊梅的要道，附近還有老街、學校、公車站，平假日人車都很多。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉達生路與民族路口、竹北市中正東路與仁德街及仁孝街口、以及新埔鎮楊新路與中正路口等3處新設的固定式科技執法，即將於7月1日上路，全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，警察局提醒民眾遵守交通規則，共同營造安全的生活環境。

警察局交通隊表示，今年度新設置的3處科技執法地點，周邊住商林立，車水馬龍，行人川流不息；其中，湖口鄉達生路與民族路口就在達生陸橋下，以及竹北市中正東路與仁德街、仁孝街口，2處都靠近傳統市場、停車場，竹北仁孝街同時也是竹仁國小的通學廊道，但常見車速過快、闖紅燈而導致意外發生。

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新埔鎮楊新路則是往來竹北市、田新重劃區與照門休閒農業區、桃園楊梅的要道，中正路則是市區主要幹道，鄰近老街、學校、公車站，平假日人車都很多，也是易肇事路口。

交通隊指出，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000元及1200元罰鍰，若機車駕駛人1年內違規兩次以上者，則同樣處以6000元罰鍰。違規闖紅燈，汽、機車分別處以2700元及1800元罰鍰。

警察局表示，為減少交通違規，降低車禍肇事率，保障行人安全，縣府自2021年起在事故熱點的路口、路段建置科技執法設備，目前共建置20處，包括「區間測速」、「路口多功能違規監測系統」及「自動辨識違規停車系統」。今年再選定3處事故熱點新增科技執法，期藉此提醒駕駛人行經路口或轉彎時，切勿闖紅燈，應減速慢行，並注意禮讓行人優先通過。

竹北市中正東路與仁德街、仁孝街口，靠近傳統市場、停車場，且為竹仁國小的通學廊道；周邊住商林立，車水馬龍。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉達生陸橋下與民族路口已完成設置固定式科技執法，全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，7月1日上路。（記者廖雪茹攝）

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