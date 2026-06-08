師園鹽酥雞驚見「酥炸小強」？ 負責人道歉：當天消費全額退費

師園鹽酥雞。（擷取自業者臉書）

從台北師大夜市起家的老字號品牌「師園鹽酥雞」，其板橋分店近日驚傳食安風波。消費者控訴餐點中竟出現「昆蟲」，驚悚畫面瞬間引爆社群討論。對此，師園鹽酥雞負責人謝富順現身留言區公開致歉。

一名網友6日在Threads發文並貼出影片表示，當晚9點半左右到師園鹽酥雞板橋店消費，回家開心地將炸物倒進盤子準備享用時，卻赫然發現一隻深褐色的昆蟲夾雜在鹽酥雞之中，嚇得原 PO 發文求問網友：「其實也不太確定是什麼？看起來像蜜蜂，又像翅膀被炸爛的蟑螂」。

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貼文一出瞬間引爆網友集體反胃，紛紛留言調侃：「我以前賣鹹酥雞要問洋蔥、蒜頭、九層塔要嗎？現在要問蟑螂、蚱蜢要嗎」、「那整鍋不都是炸過的阿蟑油了？」、「如果是看電影的時候吃，真的會不小心吃到耶」、「炸蟑螂啦！應該是新菜色」。

同時也釣出許多當晚在同店家消費的苦主，崩潰哀號：「我們是同一鍋！我22:50消費的要瘋了」、「請問是幾點買的？昨天也有吃…」。

師園鹽酥雞負責人謝富順7日上午則在留言區道歉，坦承店家未能把關好出餐品質，並向消費者表達最深歉意。板橋店7日已暫停營業，全體員工將進行店內大掃除，並安排專業消毒公司進行全面消毒。隔天上班日（8日）會主動聯繫衛生局，配合相關稽查作業，並針對缺失進行改善。

謝富順表示，若當事人或其他消費者在用餐後出現任何身體不適，請立即就醫並與店家聯繫，店方會負起相關責任，「把食品衛生和出餐品質顧好，是我們最基本的責任，這次沒有做好，辜負了所有客人的期待感到非常抱歉，我們會努力改善，避免這類的事情再發生」。

此外，由於原PO消費時間應該是6日晚間，因板橋店當日使用的是共用油鍋，因此只要當天在板橋店消費的顧客，不論是現場購買、線上點餐或外送平台，只要持發票或其他購買證明，都可申請全額退費；即使發票遺失，只要能確認消費紀錄，店家也會協助辦理。

師園鹹酥雞板橋店。（擷取自Google map）

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