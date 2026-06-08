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    首頁 > 生活

    山友哭哭！宜蘭抹茶山6/10起修路封山5個月 縣府督促儘早完工提早開放

    2026/06/08 10:07 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭抹茶山聯外道路將在10日起封路施工，許多山友趕在封山前上山踏青。（圖由讀者提供）

    宜蘭抹茶山聯外道路將在10日起封路施工，許多山友趕在封山前上山踏青。（圖由讀者提供）

    宜蘭礁溪抹茶山唯一聯外產業道路2.1公里處，10日起封路施工，工期150個日曆天，形同封山5個月，許多山友趕在封山前上山踏青，相約11月見。

    宜蘭縣政府農業處今天（8日）表示，會督促包商趕工，若提前完工，再另行公告解禁。

    抹茶山產業道路2.1公里，去年底遭豪雨沖刷，導致道路坡邊坍塌、路面龜裂，宜蘭縣政府編列300多萬元復建經費，將在10日封路施工。抹茶山近幾年爆紅後，山友絡繹不絕，封山5個月消息傳出，許多山友直呼崩潰。

    抹茶山封山前夕，山友們相揪上山，在抹茶山旁的觀景平台、聖母山莊拍照。抹茶山封山期間，部分山友轉移陣地，要轉往鄰近跑馬古道作為練腳力的替代路線。

    宜蘭縣政府農業處表示，抹茶山聯外道路災害復建工程，預計11月完工，縣府會督促包商儘早完工，施工期間禁止通行，呼籲山友配合。

    山友在聖母山莊前合影。（圖由讀者提供）

    山友在聖母山莊前合影。（圖由讀者提供）

    抹茶山山巒美景。（圖由讀者提供）

    抹茶山山巒美景。（圖由讀者提供）

    抹茶山視角鳥瞰蘭陽平原。（圖由讀者提供）

    抹茶山視角鳥瞰蘭陽平原。（圖由讀者提供）

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