高雄銀髮族動起來顧肌力 體能評測競賽進步有獎

高雄市銀髮健身俱樂部可提供長輩安全及專業的肌力訓練課程。（高雄市衛生局提供）

銀髮族最怕肌力流失增加跌倒骨折風險，高雄市衛生局串聯「長者內在能力檢測（ICOPE）」與「銀髮健身俱樂部」，即日起至9月30日舉辦「ICOPE暨肌力顧健康」競賽活動，於銀髮健身俱樂部完成至少6週運動課程，配合體適能前後檢測評估就有機會獲精美禮物、百元商品券，進步率第一名還可獲得千元商品禮券。

衛生局表示，長輩規律運動是維持生活自理能力與預防跌倒的關鍵，這次活動特別結合ICOPE服務機構與銀髮健身俱樂部，建立社區篩檢發現與實體據點運動強化的整合系統，長輩在ICOPE接受評估後有行動異常長輩，由專人轉介至銀髮健身俱樂部，進一步由專業教練提供運動指導，在安全且專業的環境中訓練肌力。

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這項肌力競賽只要年滿65歲以上或經由ICOPE服務機構轉介的長輩，報名銀髮健身俱樂部至少6週以上的運動課程，配合體適能前後測評估，有機會帶回限量精美禮物，進步率第1名還可獲1000元商品券。而為鼓勵長輩持續追蹤維持，經ICOPE服務機構轉介的長者完賽後，若回原機構追蹤評估，可獲加碼100元商品券。相關資訊可上網查詢衛生局社區資源整合平台。

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