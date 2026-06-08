高雄桃源梅蘭二號吊橋重建 高市工務局：2028年中完工、小貨車可通行

桃源梅蘭二號吊橋位置圖。（高市工務局提供）

高雄市政府向中央爭取6295萬元，在桃源區拉芙蘭里啟動梅蘭二號吊橋新建工程，預計2028年中完工，將提升橋梁承載能力與防災韌性，可供小型貨車及農業機具通行大幅改善通行條件。

工務局說明，梅蘭二號吊橋橫跨荖濃溪，緊鄰台20線南橫公路與梅蘭明隧道，是部落農產運輸與緊急救難的生命線，現行吊橋1993年竣工至今逾30年，受限於承載力，導致貨車無法進出。

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新工處指出，新橋將設置於既有吊橋旁，橋長約127公尺、淨寬2.4公尺，設計承載能力可供小型貨車及農業機具通行，橋面選用高強度、耐候材質鋪設，針對峽谷強風地形，不僅考量增設抗風索及岩盤基礎，並導入「背拉地錨」將拉力牢牢鎖固於深層硬岩，將橋梁根基深植於山脈中，大幅提升耐災韌性。

新工處強調，市府近年持續推動原鄉公共建設，包括青山部落公共設施與道路復建工程等，展現對偏鄉基礎建設的投入，這次梅蘭二號吊橋新建，不僅改善交通條件，更承載部落居民對安全返鄉、產業發展與永續生活的期待。

未來新橋完工後，將串聯部落交通網絡，提升防災韌性，並作為帶動地方發展的重要基礎設施，為居民提供更安全、穩定的通行環境。

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