高鐵延伸屏東通車後 民國140年屏東站每日運量逾七千人

高鐵屏東設站後，每日運量上看七千人次。（資料照）

高鐵延伸屏東計畫已進入環評與綜合規畫階段，交通部鐵道局預估，至民國140年時，高鐵屏東站每日進出站運量可超過7000人次。

高鐵延伸屏東計畫路線總長度約26.2公里，起點於高鐵左營站、終點於屏東六塊厝，將增設高鐵高雄站與高鐵屏東站。

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根據鐵道局提交的環評說明報告，該計畫規劃於路線東端增設高鐵屏東站與台鐵六塊厝車站共構，依據現階段鄰近地區相關之都市及產業等發展構想，推估至民國140年，於基礎情境及樂觀情境下，高鐵屏東站平日每日進出站運量分別約為6732人次及7403人次，尖峰時段每小時的進出站運量分別約為808人次及888人次。

鐵道局指出，綜合高鐵屏東站興建後所衍生之交通量及道路自然成長交通量，就民國140年車站周圍路段交通變化狀況進行評估，高鐵屏東站主要之聯外道路省道台1線服務水準將有下降至C與D級之間。C級指穩定車流，車速與操作自由度受限，駕駛人需更謹慎變換車道；D級指車流穩定但密度高，車速下降，一旦發生事故或干擾易造成回堵。

鐵道局建議，必須透過聯外道路改善（例如 路口與路段瓶頸改善、提高道路容量、快速道路新建…等）、鼓勵大眾運輸（例如快速公車系統規劃…）等手段，以滿足高鐵屏東設站的交通需求。

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