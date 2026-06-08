草屯鎮體育館改頭換面 9日下午開放、暫不考慮收費

草屯鎮體育館整修完成，地板、看台，燈光音響都不一樣，9日下午正式開放使用。（草屯鎮公所提供）

有20多年歷史的草屯鎮體育館，看台、地板等設施年久失修，經爭取經費去年底開始整修，明天（9日）下午1點半正式開放，除地板、看台，廁所和燈光有改善，不少民眾建議使用者付費，以免再有少數人長時間占用情形，鎮長簡賜勝說，暫先不考慮收費，再看使用情形討論改善。

草屯鎮體育館興建20多年，使用率很高，草屯鎮甚至鄰近鄉鎮的民眾都會來此打桌球、打羽球，過去每年也都會辦全國性桌球比賽，因設備老舊和地板、看台破損，經爭取經費，從去年12月17日封閉整修。

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經5個多月整修，新設運動地板和看台，廁所也重新改造，並增設無障礙設施，燈光音響系統、排風設備都換新，公所已宣布明天下午1點半正式開放，因正門還在修繕，因此民眾由側門進出。

有不少鎮民建議「使用者付費」，才能改善過去被少數人長時間占用，其他球友等不到場地的窘況。草屯鎮長簡賜勝表示，暫先不考慮收費，希望鎮民能建立「公共設施共享」的觀念，大家輪流使用，萬一仍有長時間少數人占用情形，公所再討論建立使用規則。

草屯體育館的女廁改頭換面。（草屯鎮公所提供）

體育館的男廁設備也全部換新。（草屯鎮公所提供）

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