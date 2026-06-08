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    助攻下一代電子元件開發 台大研究穩定奈米級二氧化鋯反鐵電特性

    2026/06/08 08:49 記者林曉雲／台北報導
    台大材料系教授謝宗霖領導的跨校研究團隊，成功突破既有理論框架，讓奈米級二氧化鋯薄膜在經歷1億次電場循環後，仍維持穩定的反鐵電特性。（記者林曉雲翻攝）

    台大材料系教授謝宗霖領導的跨校研究團隊，成功突破既有理論框架，讓奈米級二氧化鋯薄膜在經歷1億次電場循環後，仍維持穩定的反鐵電特性。（記者林曉雲翻攝）

    二氧化鋯（ZrO₂）長期被視為極具潛力的反鐵電材料，但穩定性一直是實際應用上的挑戰。國立台灣大學材料系教授謝宗霖領導的跨校研究團隊，成功突破既有理論框架，讓奈米級二氧化鋯薄膜在經歷1億次電場循環後，仍維持穩定的反鐵電特性。研究成果已於今（2026）年發表於國際頂尖期刊「Materials Today」，將為下一世代電子元件提供極具競爭力的材料方案。

    反鐵電材料近年受到半導體與電子產業關注，原因在於其具備儲存與釋放電能的能力，可望應用於高效閘極材料、高密度記憶體及微型儲能系統。不過，傳統理論認為二氧化鋯的反鐵電特性主要來自不可逆的晶相轉變，過程中會伴隨體積變化與晶格應變，長期在電場作用下容易影響材料穩定度與耐用性。

    謝宗霖團隊挑戰這項存在已久的理論框架。研究人員利用精準的原子層沉積（ALD）技術及界面工程設計，成功將奈米級二氧化鋯薄膜穩定在特定晶相，使材料能夠在體積幾乎不變的情況下，於非極性結構與極性結構之間反覆切換。

    研究團隊指出，在這種狀態下，當外部施加循環電場時，二氧化鋯內部的氧原子只需進行微小位移，即可完成結構來回轉換，因此大幅降低薄膜的晶格應變與結構疲勞，同時保有顯著的反鐵電特徵。

    為驗證材料穩定性，團隊進一步利用高階電子顯微鏡技術，即時觀測奈米級二氧化鋯薄膜在電場作用下的結構變化。結果顯示，受惠於近等體積且可逆的非極性－極性結構轉變機制，二氧化鋯薄膜在經歷1億次電場循環後，仍展現極為穩定的反鐵電行為。

    研究團隊表示，這項成果不僅重新定義學界對奈米級螢石氧化物反鐵電行為的認知，也有助於未來高效閘極材料、高密度記憶體及微型儲能系統的開發，為下一世代電子元件提供新的材料方案。

    這項研究主要由台大材料系博士班學生謝欣妤執行，並由台大材料系、陽明交通大學電物系及中山大學物理系共同合作完成。在國科會與台積電支持下，團隊完成這項技術突破，展現台灣在先進電子材料領域的研發能量。

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