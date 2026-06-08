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    首頁 > 生活

    雲林有「海上掃地機器人」！月撈近百公斤垃圾

    2026/06/08 08:41 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣環保局示範以無人船清運海漂廢棄物，1個月清出近百公斤，逾半數是保特瓶。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局示範以無人船清運海漂廢棄物，1個月清出近百公斤，逾半數是保特瓶。（雲林縣環保局提供）

    根據環境部最新公告最易積累海洋廢棄物海岸段，雲林六輕北堤在全國排名第2位，雲林縣環保局在試辦以無人船清運海漂垃圾，不到1個月出動20次，共清運近百公斤，其中有6成是保特瓶，也清出不少遠從中國漂來的「浙江浮標」。

    因為洋流及風向關係，濁水溪出海口南岸即麥寮六輕北堤、許厝寮等海岸，常有大量垃圾囤積，在人力有限情況之下，雲縣環保局首創結合空拍、無人船的立體化巡查，即先透過空拍機偵查，確定垃圾蒐集處，隨即出動無人船前往精準清運，無人船上有垃圾收集籃，透過水流進推讓垃圾在收集籃內。

    環保局表示，試辦地點以環境部歷年公告最髒海岸段、海岸巡查中較易髒亂的地區，包括6處重點漁港、許厝寮泊地、林厝寮執檢站、成龍雷達站等地，4月15日至5月11日共出動20次，總計清運約94公斤的海漂廢棄物。

    環保局指出，根據內容物統計，以「生活垃圾與遊憩行為」所產生的廢棄物為大宗，佔了整體的56%，其中又以寶特瓶數量最多，其他有蚵架、漁網、塑膠碎片、木板、玻璃瓶，甚至也有不少海漂「不速之客」浙江浮標。

    環保局表示，保特瓶、漁業廢棄物，都是塑膠品耐用，卻是海洋生物最致命的假美食及污染物，體積小、難腐壞，可能導致野鳥或海洋生物誤食悲劇。

    環保局強調，無人船示範清理成效雖不錯，不過單趟的費用就要約5萬元，成本不便宜，最不花錢且有效方法，就是不要亂丟垃圾。

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