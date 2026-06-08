雄女樂儀隊首度現身波特蘭玫瑰花節 康裕成：高雄最美代言人

高市議會訪問團與雄女樂儀隊，一同參與美國波特蘭玫瑰花節。（議會提供）

美國波特蘭玫瑰花節6月6日盛大登場，高雄女中樂儀隊首度代表高雄參與展演，議長康裕成見證女孩們的精彩表現，形容「高雄最美代言人」。

高市議會說明，高雄女中今年正式承接過去由樹德家商長年肩負的出訪任務，成為高雄參與玫瑰花節的新生力軍，為迎接國際舞台挑戰，學生們歷經長時間密集訓練，不僅精進樂儀演出，更跨足龍舟競技，以行動展現高雄青年勇於挑戰、追求卓越的精神。

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6日中午由駐西雅圖辦事處設宴款待高市議會訪團及高雄女中師生，議長康裕成偕國民外交促進會會長鄭孟洳議員、副會長湯詠瑜議員共同出席；為鼓勵學生遠赴海外為高雄爭光，康裕成特別代表議會致贈10萬元勉勵金，肯定學生們長時間投入訓練與準備的辛勞。

康裕成指出，國際交流最珍貴的價值，在於讓年輕人有機會走向世界，也讓世界透過年輕人認識高雄；她勉勵學生珍惜這段難得的青春旅程，帶著高雄人的自信與熱情站上國際舞台，成為城市最美的代言人。

6日下午登場的玫瑰花車大遊行吸引數十萬民眾夾道觀賞，高市議會訪團全體議員共同參與盛會，雄女樂儀隊更以整齊劃一的步伐、昂揚自信的精神與精湛演出驚艷全場，贏得沿途熱烈掌聲與歡呼，成為遊行隊伍中備受矚目的焦點。

身為雄女校友的湯詠瑜說，看見學妹們昂首闊步走在國際舞台上，感到格外光榮與感動。她表示，這不僅是學校的榮耀，更是高雄的驕傲。

議長康裕成率團參加美國波特蘭玫瑰花節遊行。（議會提供）

雄女樂儀隊首度代表高雄參加波特蘭玫瑰花節。（高市議會提供）

雄女樂儀隊首次在波特蘭玫瑰花節亮相，議長康裕成形容是高雄最美代言人。（高市議會提供）

高雄女中樂儀隊首度參與波特蘭玫瑰節大遊行，以精湛演出獲得沿途民眾熱烈掌聲。（高市行國處提供）

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