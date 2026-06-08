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    首頁 > 生活

    梅雨旺盛期來了！吳德榮曝「劇烈天氣時間點」：大量降雨恐致災

    2026/06/08 09:03 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮指出，本週進入梅雨旺盛期，應慎防劇烈天氣、致災降雨。（資料照）

    氣象專家吳德榮指出，本週進入梅雨旺盛期，應慎防劇烈天氣、致災降雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（8日）中南部有陣雨或雷雨，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後大台北有短延時豪雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，本週進入梅雨旺盛期，應慎防劇烈天氣、致災降雨，多雨威脅或將持續至下週。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（7日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「梅雨季」第5波滯留鋒逐漸接近，配合「西南季風」盛行，大氣不穩定，對流增強、範圍漸擴大。

    明天、週三（9、10日）滯留鋒在台灣徘徊，強對流影響時間長、範圍持續擴大；應特別注意其所伴隨的「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨，以及大量降雨致災。

    吳德榮表示，週四（11日）滯留鋒略南移，北部短暫空檔，中南部仍有強對流發展；週五（12日）起至下週一（15日）滯留鋒又漸北移、強對流再威脅全台，期間皆有「西南季風」配合，為典型的「梅雨旺盛期」的變化，應持續慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨，以及「致災性降雨」的威脅。

    吳德榮指出，下週二、週三（16、17日）滯留鋒北移至北部海面，台灣仍在西南季風的範圍，型態雖已略改變，但還存在多雨的威脅。

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