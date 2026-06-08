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    首頁 > 生活

    遊梨山賞原民歌舞、體驗工藝 6至12月系列活動登場

    2026/06/08 08:39 記者歐素美／台中報導
    參山處舉辦「梨山地區原住民部落DIY體驗及歌舞展演」系列活動，昨由全靈舞團打頭陣。（參山處提供）

    參山處舉辦「梨山地區原住民部落DIY體驗及歌舞展演」系列活動，昨由全靈舞團打頭陣。（參山處提供）

    交通部觀光署參山國家風景區管理處，今年6月至12月舉辦「梨山地區原住民部落DIY體驗及歌舞展演」系列活動，精彩活動將接力在梨山遊客中心登場！昨天下午由全靈舞團打頭陣，以充滿張力的肢體演出重現泰雅族織藝、狩獵與山林文化，透過樂舞演出與特色手作體驗，帶領旅客走進部落生活，感受高山原鄉最真摯的人文魅力。

    參山處長曹忠猷表示，為推動部落旅遊發展並落實綠色旅遊與永續觀光理念，今年特別串聯梨山地區部落團體與在地工藝達人，共同規劃橫跨夏、秋、冬三季的文化體驗活動，邀集全靈舞團、資給力樂團、山羊樂團、松茂基督長老教會及梨山國中小學等五大在地表演團隊輪番演出。

    參山處希望透過音樂、舞蹈與歌聲，將泰雅文化、部落故事與高山生活樣貌化為最動人的藝術展現，讓旅客不只是欣賞表演，更能深入理解原鄉文化的底蘊與精神。

    參山處指出，本次活動最大亮點，在於結合「觀賞」與「參與」雙重體驗。除了精彩的舞台演出外，更推出「小米體驗DIY」、「水蜜桃果醬DIY」及「泰雅傳統弓箭編鑰匙圈」三大特色課程。其中，小米體驗將帶領遊客認識原住民族重要的傳統作物文化；水蜜桃果醬DIY則運用梨山最具代表性的高山水蜜桃，將產地鮮果化為專屬甜蜜記憶；而泰雅傳統弓箭編鑰匙圈則融合族群象徵與工藝技法，讓文化傳承透過手作自然融入旅遊體驗之中。

    民眾可於活動當日至梨山遊客中心現場報名參加DIY體驗課程，在欣賞精彩歌舞演出的同時，親手製作專屬紀念作品，深入感受梨山原鄉文化的獨特魅力。

    「梨山地區原住民部落DIY體驗及歌舞展演」系列活動內容。（參山處提供）

    「梨山地區原住民部落DIY體驗及歌舞展演」系列活動內容。（參山處提供）

    現場並提供「小米體驗DIY」、「水蜜桃果醬DIY」及「泰雅傳統弓箭編鑰匙圈」等三大特色課程，供民眾邊欣賞活動邊手作。（參山處提供）

    現場並提供「小米體驗DIY」、「水蜜桃果醬DIY」及「泰雅傳統弓箭編鑰匙圈」等三大特色課程，供民眾邊欣賞活動邊手作。（參山處提供）

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