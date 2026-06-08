缺德！彰市親水步道石牆被刻字破壞 蝦蛙蟹被抓回家

彰化市親水步道石牆被刻字慘變「哭牆」。（王遠憲提供）

缺德！彰化市石牌坑生態親水步道因擁有原始自然景觀與豐富動植物生態，吸引不少遊客探訪，不料步道區的石牆最近竟被刻上「happy」、「寬大」等字體，還有親子捕捉螃蟹、蝦子與青蛙後竟帶回家，市政顧問王遠憲指遊客隨手刻字非生態藝術，只會破壞生態；棲地的小生物被帶回家，等待牠們的只有死亡，呼籲遊客一起來愛護珍貴的自然資源。

彰化市東區八卦山的「石牌坑」，是四面佛寺附近的小溪流，曾擁有古河道，因長年湧泉不斷孕育豐富的生態，除保有原始自然景觀，更有豐富的動植物生態，包括黃綠澤蟹、台灣鳳蝶、密毛魔芋、螢光蕈、台灣米蝦、褐樹蛙、人面蜘蛛、葉鼻蝙蝠等，環境清幽涼爽、蟲鳴鳥叫，徜徉其間彷彿置身世外桃源。

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石牌坑親水步道是彰化市長林世賢、農業部水土保持局、石牌社區發展協會及參山國家風景區管理處，以環境友善的低碳工法打造，曾2度榮獲「公共建築-國家景觀類建築園冶獎」。

不料最近步道區的石牆被刻上「happy」、「寬大」「廉」等字體，令探訪的遊客搖頭直呼「缺德」；還有許多親子來訪時攜帶「蝦網、生態觀察箱」，將螃蟹、米蝦、蛙類帶回家。

彰化市政顧問王遠憲指出，石牆上乾枯的苔蘚缺少雨水滋潤呈現假死狀態，等雨季一來又恢復毛絨絨常綠生機，但刻字位置會變成缺陷突兀；步道區的螃蟹、米蝦、蛙類等生物，觀察欣賞完請放回溪流回歸自然，帶回家脫離原棲地氣候與環境，只會害死這些小生物，大家應愛護珍貴的自然資源。

彰市親水步道石牆被刻字，遊客直呼缺德。（王遠憲提供）

彰化市親水步道生態資源豐富。（資料照）

彰市親水步道動植物生態豐富。（資料照）

彰市親水步道石牆被刻字慘變「哭牆」。（王遠憲提供）

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