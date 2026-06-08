06/08 各報重點新聞一覽

中國公務船闖我東部海域，海巡署淡水艦等5艦，監控中國海巡船。（記者姚岳宏翻攝）

自由時報

中國宣稱在台灣東部海域執法 陸委會：無端生事 我絕不接受

中國海警連日於台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，更派出超大型海巡船、測量船，最大達到萬噸級，宣稱全面履行中國海上行政執法管轄權。陸委會強調，中華民國領海及經濟海域的權利不容任何國家侵犯，對岸無端生事，「我方絕不接受」。

請繼續往下閱讀...

詳見中國宣稱在台灣東部海域執法 陸委會：無端生事 我絕不接受。

前白宮官員：台灣在野擋軍購 形同挑釁 費斯批部分藍營行為 讓北京看見軟弱

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會科技與國家安全事務資深主任費斯（David Feith）接受本報專訪時呼籲，台灣應大幅增加國防支出，並直言國民黨內部有部分聲音不願為不對稱戰力提供資金的行為，比令人失望更糟，甚至具備「挑釁」意味，恐讓北京在這裡看見軟弱。

詳見前白宮官員：台灣在野擋軍購 形同挑釁 費斯批部分藍營行為 讓北京看見軟弱。

詐團出金放餌 婦加碼遭騙4千多萬 派金、出金2嫌獲酬千元內 判刑逾2年4月

新竹吳姓貴婦誤信投資騙局，將現金面交給車手後，詐團還設立出金手機制，將錢匯進吳女帳戶，讓吳女對此投資更加深信不疑而放心加碼，最後被騙高達四二七九萬元，新竹地院將詐團派金手與出金手判刑。

詳見詐團出金放餌 婦加碼遭騙4千多萬 派金、出金2嫌獲酬千元內 判刑逾2年4月。

聯合報

國家海洋日…陸船台灣東部海域執法 管碧玲：海巡在主權就在

海洋委員會昨天在全台舉辦「國家海洋日」系列活動，中國大陸則針對日本與菲律賓啟動專屬經濟海域談判一事，派出四艘大型公務船到台灣東部海域執法，行政院長卓榮泰昨天出席海洋日致詞時，指台灣應面向海洋，不要只守著中國大陸。

詳見國家海洋日…陸船台灣東部海域執法 管碧玲：海巡在主權就在。

新購F-16 電戰系統台美不同款

國防部長顧立雄宣示對美採購六十六架F-16C/D Block70型戰機，第一架預計年底抵台。空軍司令部證實，機上將搭載內置式AN/ALQ-254電戰系統，「我國為第一批使用該型電戰系統國家」，但空軍以機敏為由，不願說明這套電戰系統是否已通過美軍戰術測試，具備與機上ＡＥＳＡ雷達匹配、並能因應當前台灣軍事威脅的性能。

詳見新購F-16 電戰系統台美不同款。

中國時報

兩岸海巡船艦東部外海對峙

為反制日菲在台灣東部海域啟動海域畫界談判，大陸7日派遣4艘大型公務船，包括1萬700噸級「海巡09」，自廈門出港沿台灣西南前往東部海域，宣稱進行海上交通專項「執法行動」，一度進入我限制水域。海巡署緊急調派3000噸級「高雄艦」等5艘船艦，沿西南限制水域線外持續併航監控、廣播驅離，昨傍晚5時30分在鵝鑾鼻東南方33浬處將4艘大陸公務船全數驅離至限制水域外，雙方艦船持續對峙中。

詳見兩岸海巡船艦東部外海對峙。

美股血崩拖累 台股今難逃殺盤

台指期上周五（5日）夜盤狂瀉3006點，創下史上最大跌幅，台股今日恐難逃殺盤，期貨盤更可能成為「開盤即斷頭」的殺戮戰場。各大券商周末「緊急入金令」齊發，狂發簡訊提醒還有期貨部位的投資人要提前入金，為部位預留緩衝空間，避免開盤急殺遭強制沖銷，不只血本無歸，甚至還得面臨超額損失。

詳見美股血崩拖累 台股今難逃殺盤。

哈德遜研究所資深研究員、前美國國安會資深主任費斯接受本報專訪時呼籲，台灣應大幅增加國防支出。（記者塗建榮攝）

新竹吳姓貴婦誤信投資騙局，詐團還設出金手機制放餌，最後被騙高達4279萬元，新竹地院將詐團派金手與出金手判刑。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法