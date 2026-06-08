中捷藍線地下車站需增1千億經費 捷工局：高架8站最快8月動工

中捷藍線高架段會先動工，預計6年後港務公司至正英站會先通車。（市府提供）

中捷藍線傳出需要再增加1千億才能蓋成，台中市捷工局長蘇瑞文表示，中捷藍線核定預算1615億元，共要興建20座停車場，但只夠用在8個高架車站及一座地下車站，之後興建11個地下車站需要再增加1千億，因此會讓高架車站先動工，預計最快今年8月可動工，6年後高架完工，就先通車高架段，從台中港務公司通車到龍井的正英站。

至於剩下的11個地下車站要完工還缺1千億元，蘇瑞文表示，會向交通部提出修改計劃，希望中央補助400億元，而台中市政府自籌600億元，只要交通部早點完成審查，就可如期在2034年完工通車。

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捷運藍線全長24.78公里，規劃西起台中港港務公司，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、東海大學、市政府、台中火車站，東至新建國市場、帝國糖廠，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

中捷藍線因傳出1千億元才能全線完工，引起民進黨民代嚴厲的撻伐，痛批1千億可再另蓋一條捷運，但捷工局長蘇瑞文無奈表示，從俄烏戰爭、美國對等關稅開始，原物料一直上揚，加上近3個月發生美伊戰爭，整個營建材料上揚，全國各捷運都遇到相同的問題，並非只有中捷藍線。

蘇瑞文指出，中捷藍線原核定1615億元，但是扣除土地費用、機電標及目前進行中的主線土建標高架段8個車站招標後，剩餘約87億，僅能勉強施作第一個地下站B9站，後續自東海大學B10到B20台中車站還有11站地下車站，需再增千億才夠蓋完。

蘇瑞文表示，1615億元蓋高架8站已沒有問題，會依照進度進行，預計6年後先通車。

蘇瑞文表示，至於地下車站，則需要再提出修正計劃給交通部，需要增加1千億元，會向中央爭取400億元，600億元市府會自籌，也會希望交通部儘速完成審查，2034年全線通車就沒有問題。

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