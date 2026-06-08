名間交流道雙向入口匝道 6/15~17夜間施工封閉9小時

國道3號名間交流道雙向入口匝道， 6月15日至17日晚間9時至翌日清晨6時將封閉施工。（資料照）

用路人注意了！國道3號名間交流道雙向入口匝道， 6月15日至17日因辦理瀝青混凝土路面整修工程，施工期間晚間9時至翌日清晨6時將封閉。由於名間交流道車流量大，高速公路局籲請用路人提前規劃改道行駛路線。

高速公路局中區養護工程分局指出，施工期間行經該路段用路人可利用下列改道路線，避開壅塞路段，原欲從南向入口上高速公路民眾，可改走台3線彰南路、員集路、名竹路、南雲路集山路一段，上國道3號竹山交流道南下。

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原欲從北向入口上高速公路民眾，則可改走台3線彰南路、彰南路一段、南崗路一段、南崗路二段、福岡路一段、環河道路，由國道3號南投交流道北上。

高速公路局提醒駕駛人行經交通管制區域請減速慢行，並依既有指示牌面及施工單位所設牌面行駛，且遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利。如遇雨天，則順延擇日同時段實施，屆時將另行通知。

此外，用路人上高速公路前，可先蒐集相關路況，以提前應變或避開施工壅塞路段，行駛途中可注意國道資訊可變標誌（CMS）、收聽警察廣播電臺，或查詢高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw或1968App，以瞭解最新施工路況。

名間交流道北向入口匝道封閉改道路線圖。（公路局提供）

名間交流道南向入口匝道封閉改道路線圖。（公路局提供）

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