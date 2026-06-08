逛逢甲夜市「整條空蕩蕩」引熱議 三上悠亞親揭原因

三上悠亞近日逛逢甲夜市，照片裡幾乎沒有逛街人潮，網友疑惑逢甲夜市怎麼沒落了？。（擷取自Threads@yua_mikami）

日本前AV女優三上悠亞，3年前退出AV界後，去年底加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊，本月3日前往台中逢甲夜市逛街引發爆動，不過在社群分享的照片，逢甲夜市卻是空蕩蕩一片，民眾質疑逢甲夜市是不是沒落了？三上悠亞留言做出說明，是為了保護路人隱私，才使用應用程式把人潮修掉。

三上悠亞3日放上自己在逢甲夜市的照片，當天她穿著細肩帶上衣、藍色牛仔長褲，腳踩厚底涼鞋，打扮輕鬆逛夜市；不過，有網友發現三上悠亞背景裡的逢甲夜市，明明每到假日都人山人海，怎麼突然沒有什麼遊客，好奇前往PTT詢問逢甲夜市怎麼整個蕭條沒落了？

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網友看到留言「越來越貴，早就不是平價小吃」、「租金太高、觀光客變少」、「貴貴貴又沒冷氣」。

不過其實三上悠亞在發文後有做出說明，表示是為了保護路人隱私，不能拍到臉，因此使用了修圖應用程式把背景的人潮全部移除，才會出現後面一片空蕩蕩，幾乎沒有人潮的景象。

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