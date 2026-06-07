國門檢疫犬萌翻校園！中壢龍岡國小學生扮旅客 模擬行李查緝互動

桃園中壢龍岡國小邀請農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬及專業人員，入校進行宣導。（龍岡國小提供）

桃園市政府教育局強化學生對動物防疫與國家農業安全的認識，持續推動生命教育與環境教育，鼓勵學校結合外部專業資源辦理多元學習活動。中壢區龍岡國小近日邀請農業部動植物防疫檢疫署檢疫犬及專業人員入校進行宣導，透過現場示範與互動體驗，引導學生認識邊境檢疫的重要性。

防疫署桃園分署專業人員向學生介紹，檢疫犬（Quarantine Detector Dog）作為經過專業訓練的工作犬，主要在機場、郵局等邊境場域執勤，負責偵測旅客行李中是否夾帶肉類、水果等違規農畜產品，多由米格魯或拉布拉多等犬種擔任。牠們憑藉靈敏的嗅覺執行任務，當發現目標物時會以「坐下」作為示警方式。現場也提醒學生，遇到執勤中的檢疫犬，應保持距離、避免觸摸或逗弄，以共同維護防疫工作順利進行。

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活動現場設置多個模擬行李箱，有的放置一般物品，有的藏有水果等農產品，學生一邊觀察、一邊猜測。當檢疫犬在某個行李前停下腳步、坐定示警時，現場隨即響起驚呼與掌聲，孩子們也從中直觀感受到檢疫犬靈敏的嗅覺與專業訓練成果。

學校為加深學習印象，學校安排學生輪流扮演旅客，將物品放入包包，由檢疫犬進行搜尋。過程中，有學生緊張地觀察檢疫犬是否會停在自己的行李前，也有人在被「成功查獲」時露出不好意思的笑容。透過這樣的互動體驗，學生逐漸理解未經申報攜帶農產品入境，可能對國內農業與生態造成風險，進而建立正確的防疫觀念。

活動另一亮點，是帶領檢疫犬的領犬員林葉庭正是龍岡國小的校友，站在熟悉的校園裡，她分享自己投入檢疫工作的歷程，回憶求學時期在校園中累積的經驗與影響，逐步走上與動物相關的專業領域，動物不只是陪伴，更能在不同崗位上發揮專業，守護人類社會的安全，也讓學生對領犬員的職涯有了更多想像。

龍岡國小校長彭康助表示，學校長期推動動物保護與生命教育，透過校犬照護、動物輔助教學及議題融入課程，讓學生在日常生活中培養尊重生命與關懷動物的態度。近年來已有多位畢業校友投入與動物相關的專業領域，目前在防檢署服務的校友人數逐漸增加，顯示學校在動保教育上的深耕已逐步展現具體成果。

檢疫犬主要在機場、郵局等邊境場域執勤，負責偵測旅客行李中是否夾帶肉類、水果等違規農畜產品，多由米格魯或拉布拉多等犬種擔任。（龍岡國小提供）

學生扮演旅客協助擺放行李包裹，檢疫犬現場示範、逐一嗅聞辨識違規物品，當發現目標物會以「坐下」作為示警。（龍岡國小提供）

帶領檢疫犬的領犬員林葉庭（中）是龍岡國小校友。（龍岡國小提供）

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