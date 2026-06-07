屏東集團婚禮今登場 新人抽中東京、首爾蜜月機票超開心

南韓首爾雙人來回蜜月機票由王紹丞（中）、林郁芹（右）抱回，縣長周春米頒獎。（記者羅欣貞攝）

屏東集團婚禮，日本東京雙人來回蜜月機票得主莊政吉（中）、潘玟璇（右），從縣長周春米手中接下大獎。（記者羅欣貞攝）

屏東集團婚禮由縣長周春米（左一）擔任主婚人、屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人（右一），圖中新人為方介垚（右二）與王宣婷（左二）。（記者羅欣貞攝）

屏東集團婚禮今（7）日於縣民公園C倉庫舉行，30對新人幸福步上紅毯，縣府為每對新人準備了1萬元家電提貨券與婚紗造型服務，現場抽獎禮高達15萬元，尤其加碼抽出日本東京、南韓首爾雙人來回蜜月機票，為婚禮增添甜蜜驚喜。

30對佳偶都有幸福感人的故事，方介垚與王宣婷在花蓮相識，之後展開相隔300公里的東西岸遠距離戀愛，目前擔任醫師的方介垚曾經於屏縣府民政處服役，對故鄉懷抱深厚情誼，得知婚禮訊息便決定和另一半攜手參與，新娘王宣婷也深受屏東的熱情吸引，婚後計畫遷籍屏東。

今年集團婚禮以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，由屏東縣長周春米擔任主婚人，屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，會場以粉紫色系和童話元素為主調，營造溫馨甜蜜氛圍，新人在親友與眾人祝福下攜手步上紅毯，開啟人生新篇章。

縣長周春米表示，今天是30對新人的大喜之日，大家以愛為名攜手共度人生，在眾人的祝福下共同邁向人生新篇章。今年集團婚禮選在縣民公園C倉庫舉辦，不僅為新人留下美好回憶，也讓大家見證屏東城市轉型成果。未來縣民公園將持續結合親子遊憩與休閒功能，期待新人們日後能帶著孩子重返這裡，分享當年舉辦婚禮的幸福故事，讓愛與家庭的記憶在屏東持續延續。

周春米也指出，為鼓勵年輕人結婚成家，縣府近年積極推動婚育支持政策，從孕期產檢交通補助、生育津貼、月嫂服務，到公共托育及嬰幼兒照顧措施，持續建構完善育兒支持網絡，成為每個家庭的神隊友，陪伴新手爸媽安心迎接人生新階段。

會場最受矚目的大獎由縣長周春米抽出，日本東京雙人來回蜜月機票由莊政吉、潘玟璇幸運抱回家，南韓首爾雙人來回機票則由王紹丞、林郁芹幸運抽中，現場驚呼聲與掌聲不斷，得獎新人笑得好開心。

新人代表宣讀結婚誓詞。（記者羅欣貞攝）

屏東縣民公園C倉庫化身浪漫婚禮殿堂。（屏東縣政府提供）

新人甜蜜擁吻。（屏東縣政府提供）

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