阿里山眠月線7/1起封閉僅開放溪頭端惹怨 嘉義分署將研擬替代方案

塔山步道7月1日起封閉整修，眠月線配合工期7月起暫停開放自阿里山端進入。（記者王善嬿攝）

阿里山國家森林遊樂區內阿里山林鐵支線眠月線深受山友喜愛，是熱門登山健行路線，因應進入時經過的塔山步道7月1日起封閉整修，工期預計到2027年6月底，眠月線配合施工，7月起暫時停止自阿里山端進入，僅開放自溪頭端進入並原路折返，引起民怨。林業及自然保育署嘉義分署表示，本週將邀集相關單位及專業人士開會，研擬替代方案，減少對山友進入眠月線影響。

阿里山林鐵支線眠月線位於臺灣一葉蘭自然保留區內，欲前往眠月線山友須在60日至5日前上網申請進入，每天進入上限350人；前往臺灣一葉蘭自然保留區須由塔山步道前端進入，嘉義分署5月29日發布塔山步道將封閉1年整修，臉書粉專湧入山友留言，抱怨「已排好工程整修還開放7月申請，已排好行程的人是不是比較衰？」還有網友留言，「希望延後到暑假之後再封閉，已計畫帶孩子上山健行」、「這個要施工1年，嚇死寶寶了」。

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「主管機關說關就關，也只能配合。」黃姓旅行社業者說，原本7、8月規劃的眠月線團只能取消，雖然開放從溪頭端進入，但溪頭端路況不佳、難度更高，質疑為了杜絕民眾違規走鐵路進入眠月線，以塔山步道整修為由將眠月線封閉。

嘉義分署回應，此次封閉是因塔山步道有跨越鐵道陸橋等4處橋梁木結構劣化，整體穩定性不足，有安全疑慮，其中1座跨越鐵道陸橋，是山友進入臺灣一葉蘭自然保留區內眠月線必經路段。本週將開會討論是否有其他替代道路，或調整塔山步道施工工序，減少影響山友到眠月線登山健行。

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