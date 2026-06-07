高雄新建大樓工人17樓墜6樓重傷 工務局勒令停工、裁罰9萬元

高雄某新建大樓工人從17樓墜落6樓，消防隊緊急送醫搶救。（民眾提供）

高市前金區一新建大樓下午發生工人從17樓墜落6樓重傷事故。高市工務局表示立即勒令停工，並依法裁處承造人9萬元罰鍰，改善完成複查合格後才能申請復工。

工務局說明，接獲通報後立即派員前往現場，勞工局勞動檢查處也同步調查，以釐清事故發生原因及相關責任。

請繼續往下閱讀...

工務局指出，初步了解，承攬人所僱勞工於17樓外牆施工架（鷹架）從事施工架拆除作業時，不慎自高處墜落至6樓，墜落高度約55公尺，造成頭部重創並失去意識，經消防局緊急送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院搶救中。

事故發生後，勞動檢查處立即派員進行勞動檢查及職業災害調查，並依法要求事業單位配合調查作業，工務局也同步查核工地施工管理及相關安全維護措施。

經查施工場所未妥善設置維護安全及防範危險之設備或措施，已違反建築法第63條規定，工務局除立即勒令停工外，並依同法規定裁處承造人新臺幣9萬元罰鍰，等改善完成並經複查合格後，始得申請復工。

工務局指出，高處作業及施工架拆除作業具有高度風險，施工單位應依規定落實施工計畫、安全防護設備設置、勞工個人防護具使用及作業監督管理，避免發生墜落災害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法