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    首頁 > 生活

    新北捷運三鶯線完成履勘　營運前須改善事項有4項

    2026/06/07 21:39 中央社

    新北捷運三鶯線今天進行履勘，交通部表示，履勘小組共提出15項改善事項，其中包括頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線等4項，必須在營運前完成改善。

    捷運三鶯線為中運量自動駕駛系統，全長14.29公里，共設12站，串聯土城區、三峽區與鶯歌區；起點頂埔站與板南線無縫轉乘，終點鶯桃福德站，通車後三鶯地區往返台北市通勤時間約能縮短20分鐘。

    交通部今天發布新聞稿表示，履勘小組分為土建、機電及營運3組，今天完成履勘並經分組討論後，提出15項改善事項，其中4項為營運前須改善事項、6項為一般注意改善事項及5項為後續建議改善事項。

    交通部指出，營運前改善事項包含頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線、營運設施設備收邊不完整、營運設施設備安全標示不明顯或未張貼、三峽主變電站161kV設備機房地板應劃設禁止線及警戒線。

    交通部說明，新北市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由新北市政府決定通車日期。

    至於一般注意改善事項部分，交通部表示，請新北市政府自行辦理改善及追蹤列管；後續建議改善則在後續延伸路線時參考改善。

    交通部表示，三鶯線通車後，可與台北捷運板南線頂埔站及台鐵鶯歌站銜接轉乘，連結台北都會區捷運及台鐵路網，提供土城、三峽與鶯歌周邊地區運輸需求，並連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標。（編輯：陳仁華）1150607

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