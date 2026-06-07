機車後座兒童危機2-2》交通部要訂安全標準 民團認為不宜把孩子「綁」在機車上

不少家長騎車載幼童或學齡前兒童上路，安全堪慮。圖為示意圖。（記者吳亮儀攝）

交通部將訂定「兒童機車安全座椅」國家標準，專家學者看法大不同。有專家認為，事故發生時，不應該將孩子固定在安全座椅上，反而可能會受傷；也有學者肯定政府邁出這一步，但台灣道路狀況多變，要如何規範、達到「相對安全」，值得深究。

台灣是機車王國，許多家長騎機車載送小孩，每年有高達7000多件兒童搭機車出車禍受傷事件，且年年增加。交通部將訂定「兒童機車安全座椅」國家標準，比照汽車，未來家長騎機車載兒童，必須安裝合格的安全座椅，預計今年底出爐。

請繼續往下閱讀...

靖娟基金會執行長許雅荏表示，據統計，兒少發生交通事故逾8成是在乘坐機車時發生；機車是否要強制使用、訂定兒童安全座椅標準已經討論多年，雖有二輪載具使用安全座椅的國際研究，但都是針對時速25公里以下的慢車，例如自行車等，但「在台灣，機車騎行速度常和汽車差不多」。

許雅荏說，機車「肉包鐵」，高速下把孩子「綁」在機車上，到底會比較安全、還是風險更高？沒有相關評估數據。這也是為什麼國際上有兒童防摔衣、防摔褲，就是沒有安全座椅相關標準和規定。

許雅荏強調，機車發生事故時，可能會有被拋出、跌落等情形，當機車使用兒童安全座椅，只能是防跌落功能，「我不認為在事故發生的時候，應該把孩子固定在安全座椅上，這樣反而會產生更大的風險」。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥則認為，為了安全考量，確實需要訂定相關標準，「至少跨出這步是好的」，但機車安全座椅標準仍需審慎評估，要考慮的面向也很多，像是不同年齡、身高、甚至使用上採固定、移動等，如何確保行車的安全，都需有相關規範。

交通部統計，0歲到12歲兒童作為機車乘客發生交通事故件數，從2023年的7069件，成長到去年的7331件；受傷人數從當年的7484人次，小幅增加到去年的7560人次；死亡人數每年約7至10人。

許多家長網購兒童機車座椅，但品質、價格落差極大，也沒有任何國家安全標準認證。（記者吳亮儀攝）

近3年0至12歲兒童機車乘客交通事故統計。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法