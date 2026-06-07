「陳美琪」尋獲再傳暖心故事 50萬懸賞金捐42萬做公益

陳美琪上月底在廖先生家中尋獲。（檔案照）

廖先生透露，陳美琪飼主夫妻在尋獲後就將50萬懸賞金支付，但自己僅收8萬元紅包，雙方坐下討論，決定兩家聯名將42萬捐出做公益。（圖由廖先生提供）

家住桃園陳小姐日前陪先生，回到雲林二崙探望生病的公婆，陪他們同行的狗狗「陳美琪」卻趁兩人前往醫院時意外消失，飼主祭出50萬高額懸賞金，引起全台「找尋美琪大軍」，總算皇天不負苦心人，在離公婆家約800公尺的廖先生家中尋獲。飼主如約支付懸賞金，廖先生體諒年輕人賺錢不易，協商後決定將其中42萬元捐作善款，僅收下8萬元紅包，此溫暖舉動，也讓民眾大喊「溫暖」。

上月底陳小姐因走失飼養12年的狗兒「陳美琪」，在網路上發出尋狗文，更寄出50萬元懸賞金，引起全台組成「尋找美琪大軍」，紛紛到雲林尋找美琪。

不到36小時，陳美琪被65歲廖先生在家中庭院的陰涼處尋獲，也趕緊通報陳小姐，讓一家可以團圓，此後也掀起各地尋找走失寵物的熱潮。

當時廖先生考量都是同村、陳小姐丈夫是女兒高中同學，不願收取全額，僅願意收取一點「意思意思一下」。

不過在網路上也引起大家關注是否真支付50萬元？如今廖先生也透露，陳美琪飼主在尋回愛犬後，就親自登門向他道謝，並送8萬元現金紅包，隔天飼主再次到家中，補上尾款42萬元。

廖先生表示，體諒年輕人賺錢辛苦，認為不能收這麼多錢，因此雙方坐下討論，尋求讓彼此都安心的方式。最終決定只收下紅包，其餘42萬元則由陳、廖兩家聯名捐贈，善款分別捐給村里的土地公廟、三和協天宮、三和太子團，以及流浪動物團體。

此段美談，也讓不少當地的民眾大感暖心，紛紛表示飼主信守承諾、廖先生的溫暖舉動都是令人感動，這段溫暖的故事，也為當地帶來正能量。

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