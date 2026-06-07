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    首頁 > 生活

    陽明交大客家學院併入他院？校方：沒有討論

    2026/06/07 19:15 記者洪美秀／新竹報導
    陽明交大否認客家學院傳併入他院。（記者洪美秀攝）

    陽明交大否認客家學院傳併入他院。（記者洪美秀攝）

    新竹市有客家文史工作者提到陽明交大客家學院傳可能併入他院，研究方向由「客家認同」轉向更廣義的「台灣認同」，擔憂客家文化恐面臨轉型與傳承危機。對此，陽明交大表示，學校近期完全沒有任何學院合併的議程，客家學院也是這樣，且沒有這方面的討論，校方都是等學校由下而上討論，不會強制學院由上而下整合，目前也沒有任何學院合併議程。

    新竹市客家文史工作者吳慶杰今天在臉書發文提到，為保存與發揚客家文化，陽明交通大學20多年前成立客家文化學院，肩負建構「客家學」的重要使命。當時，客家研究在台灣高等教育體系中仍屬邊陲，能有一所專責學院，象徵國家對客家文化的重視，也承載許多客家鄉親對文化傳承的期待。如今，傳出客家學院可能併入他院、研究方向由「客家認同」轉向更廣義的「台灣認同」，確實令人感慨。這不只是行政組織的調整，更反映出台灣客家研究正面臨一場新的轉型。

    他說，20多年來，客家學院在語言、歷史、族群、傳播與文化研究上，培育不少人才，累積豐碩成果。然而，碩博士在職專班多年來引發的社會觀感與爭議，確實讓外界對其學術定位產生疑問；再加上2024年竹北六家校區產學合作開發案所掀起的文資與空間保存爭議，也加速內外部對學院未來方向的重新思考。

    他認為，「合併」未必全然代表衰退，也可能是一種重新出發。未來的客家時代，也許不再只是由學院單向主導，而是由地方重新發聲。

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