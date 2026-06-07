115年會考5A以上比例前15名 大新竹8校上榜、這校全國第一

115年國中會考全國5A以上比例前15名國中，大新竹8校上榜，其中私立曙光女中的比率達61.86%、全國第一。（記者洪美秀攝）

115年國中教育會考成績日前公布，全國5A以上比例前15名國中，大新竹地區就有8所學校上榜，占比超過一半，展現新竹學生的升學競爭力。其中，私立曙光女中國中部以61.86%的5A比例高居全國第一，私立康乃薾雙語中小學55.56%排名第二。另新竹市立培英國中及光武國中也上榜，且竹市有952名學生拿到5A以上，比例約佔全部考生2成。

根據「雪莉的數位生活」整理的115年國中教育會考統計，全國5A以上比例前15名國中，大新竹地區就有8校上榜，包括私立曙光女中國中部以61.86%居全台之冠，其次是康乃薾雙語中小學55.56%，康橋國際學校35.83%、新竹縣私立義民高中國中部33.44%、新竹縣立成功國中32.70%、新竹市立培英國中28.50%、新竹市立光武國中28.10%、新竹縣立東興國中26.25%，且公私立各有4所學校進榜，展現新竹地區學生的競爭實力。其中新竹市立培英國中近800名考生中有222人達5A以上，在學生規模較大的情況下仍能維持高水準表現，辦學品質值得肯定。

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此外，新竹科學園區實驗中學近年錄取標準為5A10+，甚至高於建中、北一女，竹中、竹女也都需要5A搭配多個「+」才能穩定錄取，且預估今年竹中落點約在5A5+至5A6+，竹女則約在5A4+至5A5+之間，新竹學生的競爭壓力可見一斑。

新竹市立培英國中有222名學生拿到5A，是竹市公立學校表現最好的學校。（學校提供）

115年國中會考全國5A以上比例前15名國中大新竹8校上榜。（取自網路貼文）

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