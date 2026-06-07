台中超Q「小小警察體驗營」 160名額手刀搶起來

台中市警局太平分局將舉辦4梯次「小小警察體驗營」，明天中午12點起一連4天開放報名。（記者陳建志翻攝）

台中市政府警察局太平分局有鑑於往年舉辦的「小小警察體驗營」都獲得熱烈回響，為了讓更多小朋友有機會參加營隊，近距離認識波麗士叔叔、阿姨們，將在6月27日 （星期六）、7月4日（星期六）共舉辦4場「小小警察體驗營」活動，每梯次40名，規劃小哈雷動感體驗等4大關卡，將從明天（8日）中午12點起開放報名。

太平分局表示，此次「小小警察體驗營」，共推出「小小交警急先鋒」、「超級神槍手」、「小哈雷動感體驗」、「鑑識破案小神探」等4大關卡，每關卡都有集章卡蓋章以增加活動趣味性，收集完畢還提供精美小禮物。

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太平分局表示，報名活動將於6月8日（星期一）12點起至6月12日（星期五）12點止，共計4天報名時間，有興趣的民眾可到「中警太平波麗士」官方臉書報名，凡是設籍在台中市太平區「滿5足歲至未滿8歲」小朋友都可參加，報名截止後將於6月16日（星期二）上午10點以電腦隨機抽出幸運的小朋友並公布中籤名單。

太平分局分局長李珏民表示，配合暑期青春專案，希望透過寓教於樂的方式，讓孩子們理解警察工作的辛勞與責任，同時從小建立守法與交通安全觀念，讓這小小種子持續發光發熱，未來也將持續推動多元宣導活動，拉近與民眾的距離，落實社區警政工作。

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