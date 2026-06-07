雙喜臨門！「先進材」挺進新創世界盃全國決賽 產品入選經部社創選品

「Startup World Cup（新創世界盃）2026台灣新竹區賽」昨在清華大學登場。（新竹縣政府提供）

新竹社會創新基地進駐團隊「先進材」，昨在「新創世界盃Startup World Cup 2026台灣新竹區賽」中脫穎而出，強勢挺進全國10組決賽入圍名單，爭奪前往美國舊金山總決賽及100萬美元投資大獎，今年更憑藉「新竹金 BAMBOO」系列產品，入選經濟部「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎（社創選品）」。

新竹縣政府表示，被譽為創業奧林匹克殿堂的國際賽事─新創世界盃首度移師新竹，由國立清華大學攜手國際夥伴BridgePoint Global Advisors，昨天在清大舉辦，縣府全力投入協辦，期為台灣青年創業家搭建登向世界舞台的跳板。

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教育局長蔡淑貞說，「新竹社會創新基地」所輔導的優秀進駐團隊「先進材」，近期「雙喜臨門」，不僅在新創世界盃上與全國創業菁英同台較量，成功挺進全國10組決賽入圍名單，展現團隊實力外，今年更以結合在地永續生態的「新竹金 BAMBOO」系列產品，強勢入選經濟部「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎（社創選品）」。

蔡淑貞指出，清華大學是培育跨領域頂尖科技與創新人才的搖籃，竹縣府近年來也全力建構友善的青創環境，除打造「青創基地」與「社創基地」雙引擎加速器，自2022年以來輔導超過百組新創團隊，「新竹AIoT加速器」更成功媒合超過40家團隊與15家指標企業實質共創合作，為產業轉型注入精準動能。

「先進材」團隊的亮眼表現，證明了新竹縣社創基地的孵育實力已具備國際水準，更凸顯了官學合作推動青創走向ESG永續發展具體成效。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞（中）恭喜「先進材」團隊挺進全國10組決賽入圍名單。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府教育局青年事務科長陳宥婕（右2）介紹新竹縣創新創業資源。（新竹縣政府提供）

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