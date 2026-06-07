中捷藍線1615億不足 捷工局:借鏡高捷黃線提修正計畫爭取中央補助

捷工局表示，中捷藍線會再提修正計畫，爭取中央補助。（市府提供）

中捷藍線需再增1千億才能完工？台中市政府捷工局表示，近年營建成本全面上升，全國各縣市捷運工程均面臨成本調整壓力，確定原編列1615億元不夠，捷工局會提中捷藍線修正計畫，爭取中央補助，朝2034完工邁進。

中捷藍線是市民期待的重大建設，目前高架段已公告招標、地下段同步辦理細部設計，市府將以2034年完工為目標，依核定期程持續推動。

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捷工局指出，近年營建成本全面上升，全國各縣市捷運工程均面臨成本調整壓力。以捷運工程而言，工資成本約占工程項目三成，技術人員實際工資行情明顯上升，部分主要工程項目預算增幅達60%至90%，水電環控工程項目漲幅甚至超過120%；另因移工短缺、潛盾工班不足及施工風險提高，相關稅什費也有調整情形。

捷工局表示，參考其他縣市經驗，重大捷運工程均可能因市場環境及工程條件變化調整經費與期程。以高雄捷運黃線工程為例，曾因發包及市場因素調整總經費與期程，最初行政院核定總經費1442.37億元，最終核定為2368.58億元，增加926.21億元，行政院也曾要求高雄依市場行情覈實編列工程經費。

捷工局指出，目前藍線地下段細部設計已邁入期末報告階段，經費估算將較先前更為精準。市府後續將依細設成果、發包市場行情及工程需求，依規提送中央審議，並爭取合理補助。

捷工局強調，重大公共建設若需調整經費，仍須經專業評估及中央、地方審核程序，市府將依法推動藍線建設。

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