近年最大強降雨突襲新北市樹林等區 22件積淹水已排除

新北市樹林、三峽及板橋等區，今天下午面臨近年最大的短延時超強降雨，新北災害應變中心提早進駐作業。（記者吳仁捷翻攝）

今天下午受午後熱對流發展影響，中央氣象署針對新北市發布大雷雨即時訊息，發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意，新北市樹林、三峽及板橋更面臨近年最大的短延時超強降雨，新北災害應變中心提早進駐作業，針對防汛熱點採取針對性措施，包括開啟河道閘門、鳶山堰閘門關閉作業，針對受理的22件積淹水等災情，都已排除，除要求區公所針對預佈低地抽水機加強人力部署，待命操作，密切監看轄內雨勢變化，也呼籲民眾行經積淹水區域，留意交通安全。

針對新北市列入豪雨警戒區，新北市政府災害應變中心嚴陣以待，上午即持續關注氣象動態，並針對預報降雨熱區提前啟動各項防汛整備。

請繼續往下閱讀...

新北市EOC說，隨著午後降雨規模擴大，樹林（最大時雨量92.5mm）、三峽（最大時雨量84.0mm）、板橋（最大時雨量66.0mm）、新莊、三重及永和等區陸續達到強化三級開設標準。其中樹林區雨勢尤為劇烈，經監測桃改樹林分場測站數據顯示，該區於15時20分出現驚人強降雨，尖峰時雨量高達92.5mm，且短短30分鐘內即累積降下69.5mm雨量，40分鐘累計更達86.5mm。

新北市災害應變中心（EOC）在今天下午14時50分正式開設，包括水利、警察、交通、工務、捷運工程局及消防局應變小組全員進駐，全力掌握災情並執行緊急處置，截至今日下午5時，新北市總計運作36座抽水站、129台抽水機組，總抽水量達531.3萬噸，約相當於2,125座標準游泳池水量。

截至今日下午17時20分統計，EOC災害管理資訊系統（EMIS）共受理22件災情，包含積淹水19件、路面坑洞1件、交通號誌損壞1件及其他類1件，目前皆已全數結案，無重大災情發生。

市政府呼籲，午後對流雲系發展常伴隨短延時強降雨發生，請市民朋友務必提高警覺，隨時留意天氣預報及災害警報資訊，避免前往河域、山域等風險區域，以確保自身安全。此外，行車時請減速慢行、注意路況，若行經積淹水路段請務必配合各項管制措施，切勿強行通過。

新北市今天迎來近年最大的短延時超強降雨，新北災害應變中心提早進駐作業，並要求區公所針對預佈低地抽水機加強人力部署，待命操作。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法