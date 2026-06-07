新北豪雨留意河水暴漲、山洪暴發 消防通報各水域遊客上岸

中央氣象署今天針對山區暴雨溪水暴漲警示，呼籲新北嚴防洪澇，留意河水暴漲、山洪暴發，並儘速遠離溪流。（擷取自中央氣象署官網）

中央氣象署今天下午4時50分，針對新北市、宜蘭2縣市，發布豪雨特報，針對山區暴雨溪水暴漲警示，呼籲新北嚴防洪澇，留意河水暴漲、山洪暴發，並儘速遠離溪流。由於烏來3天前強降雨才傳出民眾受困沙洲，新北市災害應變中心、消防局也加強於三峽大豹溪、烏來南、北勢溪及坪林等區防溺機巡，結合各地防溺救難團體，提前警告遊客上岸。

新北市消防局表示，因應中央氣象署今天下午發布豪雨特報，板橋等區已出現積水影響交通，針對山區暴雨溪水暴漲警示，立即通報原本暑期前在三峽大豹溪、烏來、坪林等水域防溺的消防員、駐點救難團體，呼籲遊客及時上岸。

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據了解，近日酷暑，民眾湧入大豹溪、烏來、坪林等地水域，加上曾發生消防員救溺殉職、重傷及溺水等意外，消防單位預防類似災害發生，預先部署提前啟動相關機制，避免相關災害、意外發生，同時呼籲暑假帶隊溯溪等營隊，留意相關告警訊息，避免讓師生陷入險境。

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