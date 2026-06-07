黃嫈珺舉辦朴子草地音樂會 募款近百萬捐助學校、民間樂團

嘉義縣議員黃嫈珺（左一）展現才藝，與大同國小合奏「上海灘」。（記者王善嬿攝）

嘉義縣朴子市民間樂團自日治時期發展，學校、民間音樂社團蓬勃發展，奠定學子學習音樂基礎，嘉義縣議員黃嫈珺今下午舉辦「青春朴子草地Chill一夏」活動推廣，11間高、國中小輪番登台演出，她並搭配大同國小弦樂團彈奏鋼琴曲目「上海灘」，募集近100萬元經費，捐作朴子地區高國中小校內音樂社團與民間樂團經費。

活動在嘉義縣體育館舉行，包括嘉義縣體育會柔樂球委員會、東石高中樂旗隊等社團約580名表演者，帶來動感、優雅、流行等不同風格表演，吸引近千名觀眾到場，朴子市長吳品叡也與東石國中合唱團合唱「我的未來不是夢」為活動開場。

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黃嫈珺說，朴子民間樂團的發展可追溯到日治時期，由愛好音樂人士先後組成「朴子青星音樂團」、「藝能奉公團」；民國政府來台後，「藝能奉公團」改名為「朴子輕音樂團」，朴子音樂環境自此建立基礎，公部門與民間愛樂人士都參與，透過團員自由樂捐營運；1963年成立「白鳥音管弦樂團」，曾灌製閩南語歌曲「雨夜悲情」紅極一時。

黃嫈珺表示，無論搖滾樂、合唱團、管弦樂、國樂甚至舞蹈，朴子市民都很支持、喜愛，然而學校社團要參加友誼賽，部分交通費無法獲得政府補助，感謝各界支持此次活動募集近100萬元，扣除活動經費，捐給永慶高中等11所高國中小學每所6萬元及5個民間樂團車馬費，她也與母校學弟妹同台演出，讓朴子鄉親看表演、吃美食，享受美好夏日。

吳品叡說，朴子音樂、藝文發展興盛，此次由合唱團老師安排，與東石國中合唱表演，為推廣音樂盡一份力。

朴子市長吳品叡（前排右二）與東石國中合唱團合唱，為活動開場。（記者王善嬿攝）

許多學校、民間社團到場觀賞演出。（記者王善嬿攝）

東石高中樂旗隊上場，台下觀眾熱烈鼓掌。（記者王善嬿攝）

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