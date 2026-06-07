新莊大拜拜登場！現代「官將首」護遶境 陰陽官差捍衛平順

新莊警分局長陳保緒今天從新北市議元林秉宥手中，接過丙午年版官將首臂章，彰顯警察「現代官將首」嚴正執法形象。（記者吳仁捷翻攝）

俗稱「新莊大拜拜」的地藏庵文武大眾爺聖誕，將於農曆五月一日登場，其中擔任地藏王菩薩護法，開道護境的增損二將軍等「官將首」，職司陰界驅邪鎮煞、維護秩序要角，新莊警分局今天在新莊大拜拜「暗訪」遶境登場前，從新北市議元林秉宥手中，接過丙午年版官將首臂章，配戴臂章的新莊警分局員警模擬遶境突發狀況，擬真應驗、壓制等情境虎虎生風，彰顯警察「現代官將首」嚴正執法形象，也寓意陰陽官差，共同守護新莊宗教盛事平安順遂。

新莊警分局今天延續引發話題的官將首警察臂章創意，由新北市議員林秉宥今天再度與友人龔詩哲發想，設計新版官將守臂章，今天舉辦捐贈儀式，丙午年版的官將守臂章保留官將首威嚴面容的主視覺印象，融入警方警示燈的紅藍配色，及警徽上的嘉禾等元素，巧妙結合官將首與警察形象。

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林秉宥表示，一年一度新莊大拜拜將登場，作為新莊地區最具代表性的宗教文化盛事，每年均吸引大批信眾參與遶境活動，因此過程是否平和，更是地方關注焦點；今天官將首臂章，取增損二位將軍的官將之首的意象，外圈以黃穗嘉禾環繞，契合警方全年無休、日夜守護地方治安精神，寓意陰陽兩界的官差、正義使者，齊力守護新莊平安。

新莊警分局遶境維安員警當場穿上配戴官將首臂章制服、防彈背心，模擬遶境勤務遭遇的衝突等突發狀況，展現警方快速應變與維安處置能力，期盼遶境活動平安順利進行。

新莊分局長陳保緒表示，官將首在民間信仰具有護境、驅邪及維持秩序的重要意涵，與警察維護社會治安、守護民眾安全的職責精神相契合；警方除在新莊大拜拜前前1個月，提前展開各項整備工作，更利用擴大臨檢、周報等機會進行勤務演練、案例分享，藉以強化員警應變能力，另外將加入防攻擊臂盾腰包等硬體配備供同仁執勤使用；新莊大拜拜期間，也將投入大量警民力執行交通疏導、秩序維護及安全維安工作，全力防範各類突發狀況發生，讓民眾安心參與宗教盛會。

新莊警方感謝民代與企業力量長期支持警政工作，透過結合在地文化特色的創意設計，提升基層員警士氣，也深化警民合作與地方認同。

圖為戴上臂章的官警們，演練壓制遶境突發狀況。（記者吳仁捷翻攝）

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