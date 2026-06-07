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    首頁 > 生活

    全國輕艇水球錦標賽台中登場 14隊近百童激戰

    2026/06/07 18:17 記者蘇金鳳／台中報導
    輕艇水球賽事第三年在台中市舉行。（市府提供）

    輕艇水球賽事第三年在台中市舉行。（市府提供）

    「2026全國輕艇水球俱樂部錦標賽暨水域安全宣導活動」於6日至7日在台中市大雅區公所游泳池登場，吸引來自台中、台北、新北、彰化及桃園等地區共14支隊伍、95名選手參賽，參賽年齡為7至12歲男女學童，參賽選手雖然年紀最小僅7歲，但在場上展現十足拚勁，獲得熱烈掌聲。

    台中市政府運動局感謝主辦單位連續3年選擇台中辦理賽事。從首屆12隊、66人參賽，到今年成長至14隊、近百名選手，顯示輕艇水球運動逐漸受到重視。

    運動局指出，輕艇水球結合輕艇、水球及籃球特色，是兼具速度、協調與團隊合作的水上競技運動。比賽採每隊8人編制，其中5人上場、3人替補，分上下半場進行，以進球數決定勝負。為維護兒少選手安全，參賽選手皆須穿著救生衣，並配戴具面罩頭盔及防水蓋，在完善防護下學習競技技巧與水域運動能力。

    運動局表示，參賽選手雖然年紀最小僅7歲，但在場上展現十足拚勁。選手必須一邊操控輕艇、一邊完成傳球與射門，還要隨時觀察場上局勢與隊友位置，十分考驗平衡感、反應能力及團隊默契。比賽過程中攻防節奏快速，精彩表現贏得場邊觀眾熱烈掌聲。

    運動局表示，近年台中輕艇選手表現亮眼，張筑涵、廖力泓及張富驊已取得2026名古屋亞運參賽資格，台中市輕艇代表隊也於114年全國運動會勇奪7金3銀2銅佳績。未來市府將持續透過基層推廣、人才培育及賽事辦理，帶動更多民眾認識並參與水域運動。

    全國輕艇水球賽事吸引來自台中、台北、新北、彰化及桃園等地區共14支隊伍、95名選手參賽。（市府提供）

    全國輕艇水球賽事吸引來自台中、台北、新北、彰化及桃園等地區共14支隊伍、95名選手參賽。（市府提供）

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