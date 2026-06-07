李四川出席樹林土風舞展演活動 回憶兒時校園趣事引全場共鳴

國民黨新北市長參選人李四川參與「土風舞新舞發表暨成果展示活動」。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川7日至樹林三多國小參與「土風舞新舞發表暨成果展示活動」，並與鄉親共同揮舞「國旗舞」，氣氛熱烈，李四川致詞時也透露，讀國小時學校安排每週一次土風舞活動，但女同學們不太願意給男生牽手跳舞，男女生們只好以塑膠袋「一人牽一端」共舞，逗趣又純真的校園往事，引發許多鄉親共鳴，歡笑聲不斷。

李四川也提到，運動是維持健康的重要關鍵，現場熱愛土風舞的鄉親，每位都容光煥發，這就是透過運動保持健康及好心情的最佳示範，他感謝地方社團長期對於體育風氣的推動及耕耘，未來將攜手民間推廣全民體育、完善社區文康活動空間，陪伴市民建立規律運動習慣、健康樂活。

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李四川也前往參與新北市殘障福利服務協會「粽夏傳愛，暖心行動」端午節活動及新北市晨陽愛心協會會員大會，李四川表示，自己是做工程出身，工程建設能讓城市的硬體規模與建設變大，但社會角落還有許多政府未能面面俱到的地方，需要靠民間力量一起努力，非常敬佩也感謝公益團體無私的互助，用行動彌補不足的缺口。

李四川強調，無論是帶動全民健康的樂活精神，還是公益團體在基層傳遞的溫暖，都是推動新北市不斷進步與成長的重要動力，未來將秉持實實在在的做事態度，做民間社團與市民朋友最堅實的夥伴，透過更完善的社福體系與社區規劃，打造兼具健康活力與人文關懷的溫馨城市。

李四川參加新北市殘障福利服務協會「粽夏傳愛，暖心行動」端午節活動。（李四川競辦提供）

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