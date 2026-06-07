2026客家悅讀節尋香走讀 今訪旗山「福安庄」

2026客家悅讀節尋香走讀今訪旗山「福安庄」。（圖由客委會提供）

2026客家悅讀節今邀請在地文史團體，引領民眾探訪隱身旗山區楠梓仙溪畔的客家聚落「福安庄」，回溯美濃先民翻山渡河、逐水而居的拓墾軌跡。

客家悅讀節由高市客委會、財團法人高市客家文化事務基金會舉辦，透過「伯公遍路」為主題的風物細路走讀系列活動，設計6條各具特色的跨區域路徑，期盼活化並深化客家文化推廣。

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首場自美濃靈山腳下的開基伯公啟動，一路上連結文學、信仰與在地產物，帶領民眾用雙腳走訪杉林、甲仙、六龜等客家重點發展區，感受土地的脈搏。

今天則來到與美濃隔著山的另一邊，並特別邀請熱愛鄉土的「雞油樹下客屬文化發展協會」執行秘書鄧富雄領路，帶領團員造訪旗山客家聚落「福安庄」、虔誠敬拜「北方伯公」，在生動風趣的導覽中解密客語、飲食與伙房信仰。

鄧富雄指出，福安庄早期是由美濃竹頭背聚落的先民，翻越靈山與月光山至楠梓仙溪河床刻苦開墾而成，正因地理位置隱蔽，反而完整保存古樸的客家氛圍，成為旗山區少數仍保有完整客家建築風貌與傳統祭祀文化的聚落。

客委會強調，希望讓閱讀不只在紙頁之間，而是能成為走入生活的五感體驗，風物細路走讀活動後，接續在6及7月還有兩場尋味右堆的料理植物踏查與臺灣山茶的客庄走讀行程，活動詳情可至高市客家文化事務基金會臉書專頁。

2026客家悅讀節尋香走讀今走訪旗山「福安庄」。（圖由客委會提供）

客家悅讀節尋香走讀今訪旗山「福安庄」。（圖由客委會提供）

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