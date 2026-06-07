南市安南區水上運動特色公園 打造親子共融新亮點

立委陳亭妃出席安南區（公91）水上運動特色公園建設案地方說明會。（記者王姝琇攝）

台南市政府配合共同規劃安南區水上運動中心周邊特色公園建設，透過水域意象、親子遊戲設施及生態教育元素的整合規劃，打造兼具休閒遊憩、運動推廣與環境教育功能的公共空間，成為安南區親子共融新亮點。

民進黨議員郭清華今日舉辦「安南區（公91）水上運動特色公園建設案地方說明會」。立委陳亭妃出席指出，公園以「玩在岸上、想像在水上」為設計理念，結合SUP立式划槳、帆船等水上運動意象，展現現代公園不再只是遊樂設施的堆砌，而是兼顧教育、體驗與家庭交流的重要場所，但因遮蔽不足，易造成使用率不高等問題，另沙坑管理也引發現場民眾討論。

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陳亭妃說，近年來台南人口持續成長，年輕家庭對於優質親子共融空間的需求也日益增加，因此公共建設除了滿足休閒功能外，更應兼顧安全性、教育性與在地特色。尤其安南區擁有豐富水域環境與生態資源，若能透過特色公園規劃，讓孩子在遊戲中認識水域環境、培養安全觀念及生態保育意識，將有助於深化環境教育向下扎根。

陳亭妃進一步指出，透過說明會，可以直接聽到家長們對特色公園的需求，要求工務局必須蒐集所有的意見資料，再與規劃顧問公司做討論，從廁所、遮蔽、位置、生態、親水、綠能、停車空間等重新檢討，確定共識後，再進行後續發包施工的程序，讓公91特色公園可以與水上運動中心形成完整串聯，展現台南推動運動城市及宜居城市的成果。

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