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    首頁 > 生活

    台灣隊再登東京彩虹遊行 客家花布、夜市遊戲驚豔日本

    2026/06/07 16:55 駐日特派員林翠儀／東京7日報導
    「台灣隊」參加東京彩虹驕傲遊行，駐日代表李逸洋（前排左3）、網紅四叉貓（中）、台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲（前排右3）等人在隊中合影。（記者林翠儀攝）

    「台灣隊」參加東京彩虹驕傲遊行，駐日代表李逸洋（前排左3）、網紅四叉貓（中）、台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲（前排右3）等人在隊中合影。（記者林翠儀攝）

    2026東京彩虹驕傲遊行（2026 Tokyo Pride），今天在東京都澀谷區登場，吸引全球各地約1萬5千人參加。台灣隊第6次參加，駐日代表李逸洋獲邀上台致詞，他表示，台灣在OECD「社會制度與性別指數」（SIGI）的評價高居亞洲第1、全球第6，希望大家造訪台灣，實際感受台灣的多元、活力與熱情。

    台灣從2018年開始參加東京彩虹遊行，起先是民間NPO組織的名義參加，2019年起駐日代表處申請參展，並以「Taiwan」的名義展出。

    李逸洋表示，台灣現在在全世界的能見度，以及受到肯定的程度，都持續在增加，但相對地，打壓台灣的力量也非常大，因此常常會被迫以「Chinese Taipei」的名義出現。

    他強調，今天在 Tokyo Pride 這樣的重要活動中，能夠以台灣的名義參與，讓台灣被世界看見，這是非常值得肯定的事情，也讓我們感到非常驕傲。

    李逸洋受訪時表示，台灣在LGBTQ，也就是多元性別的平權上，是亞洲最進步的國家。在法律保障方面，台灣在2019年通過同性婚姻合法化法案；到了2023年，也正式實施同性伴侶可以共同收養沒有血緣關係子女的制度。

    在社會文化方面，台灣社會已經建立起對於多元性別認同的尊重，以及平等權益的觀念。而台灣同志遊行（Taiwan Pride）是亞洲規模最大的同志遊行，每年都有超過15萬人參加。

    李逸洋也感謝台灣紅絲帶基金會董事長、前衛生署長涂醒哲今年再帶台灣隊參展，希望能透過大家互相交流、彼此學習，能夠打造一個讓每個人都可以自由、勇敢做自己的社會。

    今年的展攤以客家花布圖案裝飾充滿台灣風味。台灣紅絲帶基金會副秘書長林垠瀚表示，今年我們以性別平權為主題，設計了台灣特色的籤詩活動，以及台灣夜市風格的遊戲，希望藉此與日本朋友進行互動交流。這兩天下來，有非常多喜歡台灣的日本朋友來到台灣隊的攤位體驗活動，反應非常熱烈。

    駐日代表李逸洋（左2）手捧彩虹台灣圖與各國駐日使節上台致詞。（記者林翠儀攝）

    駐日代表李逸洋（左2）手捧彩虹台灣圖與各國駐日使節上台致詞。（記者林翠儀攝）

    台灣隊今年第6度在東京彩虹驕傲遊行出攤。（記者林翠儀攝）

    台灣隊今年第6度在東京彩虹驕傲遊行出攤。（記者林翠儀攝）

    台灣隊今年出展帶來了具有夜市風格的小遊戲，吸引民眾排隊同樂。（記者林翠儀攝）

    台灣隊今年出展帶來了具有夜市風格的小遊戲，吸引民眾排隊同樂。（記者林翠儀攝）

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