桃市甘泉寺石觀音震靈紀念日 上千契子契女「共下轉妹家」

桃園市副市長蘇俊賓7日出席觀音甘泉寺石觀音震靈紀念日祈福活動。（圖由桃市府提供）

桃園市觀音區甘泉寺今（7）日舉行石觀音震靈紀念日祈福活動，副市長蘇俊賓表示，每年農曆4月22日是甘泉寺石觀音佛祖神尊震靈紀念日，許多契子、契女及契孫依循傳統返寺參拜，如同「回娘家」般與地方信仰保持連結，據廟方統計，歷年與甘泉寺結緣的契子、契女及契孫已超過萬人，今年更有上千名「契子契女共下轉妹家」，展現石觀音信仰深厚的凝聚力與人情味。

蘇俊賓表示，觀音區為台灣4個以宗教淵源命名的鄉鎮市區之一，包含台南關廟區因關聖帝君信仰而得其名，高雄彌陀區則因阿彌陀佛關係，澎湖馬公市舊稱「媽宮」，也與媽祖淵源深厚，而觀音區得名自甘泉寺石觀音，展現地方信仰與地名發展的緊密連結，發展的歷程也得到眾神的保佑。

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蘇俊賓表示，地方上流傳著「先有石觀音，才有觀音區」，觀音區與石觀音佛祖信仰密不可分，甘泉寺不僅是地方重要信仰中心，更承載觀音地區的歷史記憶與文化脈絡，每年透過震靈紀念日祈福活動，讓宗教儀式延伸為地方團聚與世代交流的重要時刻，也持續傳承感恩惜福、飲水思源的精神。

桃市府民政局表示，甘泉寺主祀石觀音佛祖，相傳清代乾隆年間地方居民發現天然石觀音聖像並奉祀膜拜，近年甘泉寺除持續推動宗教文化傳承、公益關懷及地方事務外，也完成智慧型光明燈系統建置，導入數位化管理機制提升信眾參拜便利性，展現傳統信仰文化與現代科技結合的創新成果。

桃園市副市長蘇俊賓7日出席觀音甘泉寺石觀音震靈紀念日祈福活動。（圖由桃市府提供）

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