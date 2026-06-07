台南安定真護宮「護國佑民平安祭」 12隊少年藝陣輪番演出

台南安定蘇厝第一代天府真護宮「護國佑民平安祭」系列活動少年藝陣表演。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝第一代天府真護宮「護國佑民平安祭」一系列活動展開至14日止，今（7）日下午由少年藝陣登台，全市共有10所國中小12支隊伍輪番登台演出，場邊還有無限量供應的霜淇淋及點心、飲品讓民眾消暑，吸引許多大小朋友共襄盛舉。

安定蘇厝第一代天府真護宮去年首度舉辦「護國佑民平安祭」獲得好評，廟方今年再度結合五府千歲聖誕、摸彩、藝陣表演等活動，於6日至14日舉辦，希望藉由一系列宗教文化與藝文活動，為台灣祈福、為社會祈安，也為人民帶來平安與福氣。

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少年藝陣表演下午在廟前廣場舉行，由麻豆大山國小太鼓打頭陣，新化那拔國小創意藝陣、新營新生國小獨輪車，佳里子龍國小舞龍及太鼓等接力登台，其他還有北門文山國小電音三太子、仁德依仁國小跳鼓陣、北門三慈國小台灣獅、下營中營國小扯鈴、永康大灣國小舞龍及客家獅、永康鹽行國中武術等。

場邊還準備點心及霜淇淋無限量供應給民眾自由取用，不少民眾參觀欣賞演出並品嚐點心。

真護宮主委陳榮春表示，廟會活動都會有藝陣參與，希望提供舞台給小朋友的少年藝陣演出，敬神、敬人，傳承藝陣文化，也祈求眾神明保護國家及人民安全。

今晚還有影歌星聯歡晚會，明晚有台南地區歌友會卡拉OK友誼賽，11日上午宴王祝壽、下午台南友宮團拜祝壽，11、12日下午及晚上雅惠歌劇團演出；13日晚上全國友宮聯誼音樂會及平安宴；14日下午賞兵。

新化那拔國小創意藝陣演出。（記者劉婉君攝）

台南安定蘇厝第一代天府真護宮「護國佑民平安祭」系列活動之一的少年藝陣表演，由麻豆大山國小太鼓打頭陣。（記者劉婉君攝）

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