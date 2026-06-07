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    首頁 > 生活

    梅雨狂炸1週山區逾350mm 高雄4大湖泊提前預降水位

    2026/06/07 16:03 記者蔡清華／高雄報導
    高市府針對美濃湖、金獅湖、觀音湖及蓮池潭等主要蓄水設施預降水位。（水利局提供）

    高市府針對美濃湖、金獅湖、觀音湖及蓮池潭等主要蓄水設施預降水位。（水利局提供）

    依據中央氣象署降雨預測，高雄市未來一週各地均有明顯降雨機會，局部地區並有豪雨至大豪雨，山區累積雨量350mm以上。高市水利局表示，已全面啟動防汛整備作業，除完成全市抽水站、移動式抽水機及26座滯洪池整備外，並針對美濃湖、金獅湖、觀音湖及蓮池潭等主要蓄水設施辦理預降水位作業，提前騰出蓄洪空間，以降低強降雨造成的積淹水風險。

    水利局指出，因應山區累積350mm 雨量，美濃湖透過4座放流水閘門彈性操作機制，可有效運用美濃湖蓄洪空間，可提供約45萬立方公尺蓄洪容量，豪雨期間可有效降低洪峰流量，並延緩洪峰到達時間，大幅提升美濃地區及下游區域整體防洪能力。

    考量本次降雨預報情形，水利局將依美濃湖防洪閘門操作標準作業程序（SOP）辦理預降水位作業，評估開啟中涵將湖水位由目前約EL+50.0公尺逐步降至EL+48.8公尺，預先騰出蓄洪空間，以因應後續可能發生的強降雨。同時將持續監測下游泰安橋等重要水位站資訊，並依實際雨情及河川水位滾動調整閘門操作，兼顧蓄洪效益與下游安全。

    將湖水位由目前約EL+50.0公尺逐步降至EL+48.8公尺（水利局提供）

    將湖水位由目前約EL+50.0公尺逐步降至EL+48.8公尺（水利局提供）

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